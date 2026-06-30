Oracle пообещала сделать управление развитием MySQL более открытым, но сообщество требует гарантий

После создания сообществом пользователей и разработчиков СУБД MySQL, обеспокоенных перспективами её дальнейшего развития, фонда OurSQL Foundation, компания Oracle объявила на этой неделе о новом этапе в управлении MySQL. «Наша цель проста: ускорить инновации и вклад сообщества, упростить участие сообщества в развитии MySQL и расширить экосистему MySQL», — сообщила Oracle. Следующие шаги включают введение новой модели управления, формирование руководящего комитета и укрепление поддержки сообщества MySQL.

Новая модель управления позволит членам сообщества вносить свой вклад в развитие экосистемы через участие в улучшении кода, тестировании, ведении документации, обзоров и технических дискуссий. Опытные участники смогут брать на себя дополнительные обязанности в качестве коммиттеров, которые будут помогать в проверке изменений и поддержании качества кода. Руководители проектов будут обеспечивать техническое руководство развитием ключевых областей MySQL, одновременно обеспечивая стабильность, производительность и совместимость.

Также предлагается создать технический руководящий комитет и специальную группу по уязвимостям, ответственную за координацию отслеживания сообщений об уязвимостях, обзоры безопасности и ответственное раскрытие информации. Комитет будет отвечать за долгосрочные приоритеты, рост экосистемы, эволюцию управления и взаимодействие с сообществом. Он обеспечит структурированный механизм обратной связи от сообщества, помогая формировать будущее направление развития MySQL.

В первоначальный состав руководящего комитета войдут представители AWS, Google Cloud и Oracle, а также пользователи MySQL. Как отметил The Register, в этом списке отсутствует Microsoft — поставщик DBaaS Azure Database for MySQL. «Мы продолжаем расширять возможности для взаимодействия посредством публичных обсуждений планов, встреч участников, сотрудничества на основе GitHub, релизов раннего доступа, обсуждений технического дизайна и расширенных ресурсов для разработчиков», — заявила Oracle.

Питер Зайцев (Peter Zaitsev), соучредитель консалтинговой компании Percona, являющейся одним из учредителей фонда OurSQL, приветствовал новые шаги Oracle в отношении управления MySQL. Вместе с тем он отметил, что все эти объявления означают, что сообщество собираются привлекать в качестве консультанта, что, конечно, лучше, чем ничего, но на самом деле это не взаимодействие с сообществом в стиле PostgreSQL, где оно действительно может прокладывать путь. Он подчеркнул, что на данный момент Oracle пока не взяла на себя твёрдых обязательств относительно будущего управления базой данных.

Проверкой решимости Oracle выполнять свои обязательства станет ситуация, когда сообщество захочет внести изменения в базу данных, которые Oracle может счесть вредными для своих коммерческих интересов. «Будут ли они приняты?» — вопрошает Зайцев.

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