Наш SQL: фанаты MySQL основали фонд OurSQL Foundation, чтобы давить на Oracle

Сообщество, выступающее от имени пользователей и разработчиков СУБД MySQL, основало фонд с говорящим названием OurSQL Foundation. Он призван помочь выступить единым фронтом против Oracle, владеющей интеллектуальной собственностью, связанной с MySQL и open source, сообщает The Register.

Новая НКО намерена помочь сообществу разработчиков и пользователей MySQL получать доступ к знаниям и обеспечить прозрачную обратную связь по будущим разработкам. Организация поддержит использование MySQL как СУБД с откытым исходным кодом и рассчитывает сотрудничать со всеми участниками рынка, включая Oracle, чтобы обеспечить успех ПО на рынке. Меры вызваны опасениями того, что СУБД теряет популярность и рыночную долю в сравнении с конкурентом — PostgreSQL. Кроме того, MariaDB от автора MySQL также пользуется популярностью.

В открытом письме энтузиасты отметили, что после перехода MySQL под контроль Oracle после покупки Sun Microsystems в 2009 году разработка ведётся без необходимой прозрачности, доработки осуществляются «за закрытыми дверями», а информация о планах развития ПО и процессе принятия решений ограничена. В марте Oracle предложила новый подход к привлечению разработчиков и обещала добавить функции, обеспечивающие векторный поиск, объявив, что MySQL имеет приоритетное значение для компании.

По словам представителя Percona — одной из компаний, стоящих за OurSQL Foundation, речь не идёт о попытке противостоять Oracle. В состав совета директоров также вошли представители PlanetScale, PingCAP, VillageSQL и Alibaba. Кроме того, в совет входит и независимый эксперт — Жан-Франсуа Ганье (Jean-François Gagné).

