Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок

Российский разработчик Postgres Professional объявил о выходе новой СУБД Postgres Pro AXE для аналитических и гибридных нагрузок, которая, как заявляется, позволит компаниям заместить зарубежные аналитические платформы, упростить ИТ-ландшафт и при этом снизить совокупную стоимость владения (TCO) компонентами для хранения и обработки аналитических данных.

После ухода с российского рынка ряда западных поставщиков СУБД и прекращения ими поддержки своих решений, включая Oracle Exadata и SAP HANA, отечественные компании столкнулись с усложнением IT-ландшафта и ростом затрат на его эксплуатацию из-за высокой фрагментации, использования разрозненных системам для транзакций и аналитики, проблем с наймом квалифицированных специалистов и т.д., говорит компания.

Как сообщает разработчик, Postgres Pro AXE предназначена для выполнения тяжелых аналитических запросов и может использоваться как в качестве аналитической СУБД рядом с уже имеющимися системами, так и в составе уже привычной в эксплуатации Postgres Pro Enterprise. В последнем случае AXE расширяет возможности основной системы аналитической функциональностью на существующих узлах.

Это позволяет не разворачивать лишние кластера и не нанимать дополнительный штат администраторов, с наймом которых сейчас наблюдаются проблемы, под узкие аналитические системы. Это также обеспечивает эффективный подход к организации ИТ-стека: уровень надёжности не снижается, но при этом устраняются дублирование инфраструктуры и кратный рост операционных затрат.

Согласно результатам внутренних испытаний на отраслевых бенчмарках ClickBench, TPC-H и TPC-DS, новое решение обеспечивает:

ускорение сложных аналитических запросов — до 30 раз относительно стандартного PostgreSQL;

превосходство по производительности — до 20 раз выше в сравнении с MPP-системами класса Greenplum;

снижение потребности в вычислительных ресурсах — до 10 раз по сравнению с MPP-аналогами при сопоставимой нагрузке.

СУБД поддерживает работу с разными типами хранилищ: от локального сервера до сетевого файлового доступа и S3-хранилищ. Аналитические данные хранятся в формате Parquet, используемом для аналитики больших данных (Big Data) и систем класса Data Lake и Warehouse. Метаданные, определяющие эти данные, также фиксируются по открытой спецификации. В итоге это позволяет работать с любыми BI-инструментами, без привязки к одному поставщику.

В настоящее время решение тестируется в пилотном режиме в более чем в десяти организациях в промышленности, сферах финансов, ретейла и телекома. По итогам пилотов заказчики отметили упрощение аналитического контура, ускорение работы с данными и снижение нагрузки на команды эксплуатации. Ряд крупных российских компаний уже выбрал это решение для промышленной эксплуатации.

Компания отметила, что вывод Postgres Pro AXE на рынок является частью её долгосрочной стратегии по формированию в России полного импортонезависимого стека для работы с данными. До этого, в прошлом году компания представила платформу Tengri Data для работы со сверхбольшими массивами данных с разделением вычислений и хранения. С выходом нового решения продуктовый портфель компании покрывает весь спектр задач — от транзакционных систем до петабайтных аналитических озёр данных.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: