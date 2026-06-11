Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году

По данным экспертного сообщества, в текущем году потребление энергии дата-центрами может вырасти благодаря ИИ на 26 % год к году. Более того, к 2030 году энергосети, возможно, не справятся с растущим спросом, сообщает The Register.

По прогнозам Gartner, мировое потребление энергии в сегменте ЦОД уже в 2026 году достигнет 565 ТВт·ч. Это обусловлено тем, что среднее энергопотребление серверов вырастет со 104 Вт в 2025 году до 132 Вт в 2026-м. Фактически Gartner пересмотрела собственные прогнозы: два года назад аналитики рассчитывали, что только к 2027 году ИИ ЦОД будут потреблять 500 ТВт·ч.

Основным драйвером роста вычислительных ИИ-мощностей является боязнь упустить уникальную возможность — даже вполне рационально управляемые компании буквально заваливают деньгами собственные ИИ-проекты, несмотря на то, что отдача от таких инвестиций пока заметна весьма редко.

Фактически именно ИИ-серверы требуют увеличения энергопотребления ЦОД. Гиперскейлеры и другие компании тратят значительную часть средств, выделенных на серверы, на высокопроизводительные ИИ-системы.

Теперь Gartner считает, что ИИ-серверы будут отвечать за 31 % всего энергопотребления ЦОД, а к следующему году их совокупное энергопотребление и вовсе превысит показатели всех обычных серверов. Это соответствует прежним прогнозам, согласно которым ИИ должен был опередить по энергопотреблению все другие серверные системы, включая системы для работы с базами данных и аналитикой, и стать крупнейшим направлением внедрения серверов к 2027 году.

При этом масштабирование отрасли может вызвать неблагоприятные последствия для всех отраслей, активно использующих электроэнергию. По оценкам Gartner, общее энергопотребление ЦОД превысит 1,2 тыс. ТВт·ч к 2030 году, а подключение новых дата-центров может быть ограничено из-за недостаточной пропускной способности электросетей.

Ранее эксперты уже предупреждали, что потребности ЦОД могут превысить возможности электросетей. По прогнозам Goldman Sachs, совокупное энергопотребление таких объектов к концу десятилетия должно было более чем удвоиться. Впрочем, если верны оценки Gartner, спрос уже сегодня выше уровня, спрогнозированного Goldman Sachs на 2027 год.

Schneider Electric также публиковала в начале прошлого года четыре сценария будущего энергопотребления ИИ ЦОД. Впрочем, оценки Gartner на 2030 год превосходят самые смелые предположения Schneider.

Операторы электросетей и строители ЦОД, в частности в США, пока не видят простого выхода из сложившейся ситуации. В Gartner считают, что для смягчения надвигающегося энергетического кризиса топ-менеджерам причастных компаний необходимо уделять больше внимания повышению энергоэффективности и обеспечению доступа к электросетям. Также следует инвестировать в эффективные системы охлаждения и периферийные вычисления. Это позволит смягчить дефицит и обеспечить устойчивый рост.

Выход, возможно, подсказала Google. Компания приступила к внедрению бизнес-модели Power-First, согласно которой генерирующие мощности для новых ЦОД строятся параллельно с самими дата-центрами или даже раньше них. Тем временем правительство США планирует выделить $700 млн на поддержку угольной энергетики для ИИ-инфраструктуры.

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