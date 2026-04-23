Войн нет, энергии хватает, народ дружелюбный: Scala Data Centers призвала присмотреться к ИИ ЦОД в Бразилии

Бразилия стремится привлечь инвестиции ИИ-бизнесов, полагаясь на геополитические преимущества региона. В частности, местный строитель ЦОД Scala Data Centers предлагает свои объекты иностранным бизнесам, в первую очередь из США и Китая, сообщает Datacenter Knowledge.

В конце 2026 года должно начаться строительство т.н. Scala AI City, проект уже одобрен властями. Поддерживаемая DigitalBridge Group компания начала переговоры с техногигантами из США и КНР, желая привлечь в «ИИ-суперкампус» размером с город крупного клиента. Как утверждает Scala, нестабильность на Ближнем Востоке подчёркивает привлекательность бразильского рынка, изолированного от зон крупных конфликтов.

По данным Scala, первый этап строительства обойдётся приблизительно в $500 млн, которые пойдёт непосредственно на инфраструктуру. В несколько раз больше потратит сам арендатор — облачный провайдер на ИИ-оборудование. Предполагается, что американские и китайские провайдеры могли бы использовать в Scala AI City отдельные ЦОД, не рискуя безопасностью своих данных. Компания уже получила разрешение на получение до 5 ГВт электроэнергии в окрестностях Порту-Алегри (Porto Alegre) в штате Риу-Гранди-ду-Сул — приблизительно столько потребляет Сан-Паулу или Лондон.

Наличие в Южной Америке многочисленных возобновляемых источников энергии и оптоволоконных магистралей, а также энергосеть с многочисленными перекрёстными подключениями делают Бразилию оптимальным региональным игроком в контексте бума ИИ ЦОД. Удары беспилотников по дата-центрам в ОАЭ и Бахрейне в целом заставляют компании переосмысливать принципы размещения в мире критической инфраструктуры.

Власти штатов и муниципалитетов Бразилии всеми силами стремятся привлечь инвестиции в ЦОД, это должно стимулировать местную экономику и способствовать созданию технологических центров. Для сравнения, во многих штатах США бизнес и политики сталкиваются с недовольством общественности — иногда доходит до стрельбы и изгнания чиновников.

Scala Data Centers была сформирована DigitalBridge в 2020 году после покупки ЦОД-активов у бразильской UOL Diveo. Японская SoftBank Group купила DigitalBridge приблизительно за $4 млрд в 2025 году. В текущем году компания планирует расширить и другие проекты ЦОД в Бразилии. Так, кампус в Сан-Паулу, куда уже инвестировано порядка R$12 млрд ($2,4 млрд), будет расширен до 600 МВт.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: