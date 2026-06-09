Сначала энергия: Google внедряет в Техасе бизнес-модель Power-First в ответ на дефицит электричества для ЦОД

На фоне того, что гиперскейлеры всё чаще сталкиваются с дефицитом электроэнергии для своих ЦОД, техасский кампус Google должен получить дата-центр с готовыми генерирующими мощностями в рамках бизнес-модели Power-First («сначала энергия»), сообщает Datacenter Knowledge.

В гонке ИИ хороши все средства, и компании отходят от устаревшей модели ведения бизнеса, при которой новые нагрузки подключаются к энергосетям до того, как будут обеспечены новые генерирующие мощности. Google в своём ИИ-кампусе в Техасе рассчитывает обеспечить свой 1-ГВт ЦОД выделенной генерацией электроэнергии. Совместно с энергокомпанией Intersect реализуется план, при котором приоритет отдаётся созданию генерирующих мощностей параллельно со строительством вычислительной инфраструктуры.

Инициатива появилась в критически важный момент — беспрецедентный дефицит электроэнергии испытывают энергокомпании и операторы ЦОД по всей территории США. На обновление линий электропередачи нередко уходят годы, а новые генерирующие объекты сталкиваются со сложностями при подключении к сетям и даже при получении необходимых разрешений. Во многих регионах именно доступность электроэнергии определяет, где именно и когда гиперскейлеры смогут расширить свои мощности.

По данным Google и Intersect, площадка Meitner Energy Center будет обеспечена от более 1 ГВт мощности от близлежащих новых ветровых и солнечных электростанций, а также аккумуляторных энергохранилищ в округах Грей и Робертс (Gray, Roberts). Компании заявили, что такая генерация поможет удовлетворить спрос ЦОД, снижая потребность в дополнительных поставках энергии из локальных электросетей. Наибольшая доля электроэнергии должна поступать из «чистых» источников, которые будут дополняться генераторами на самой площадке.

Meitner — не первый проект ЦОД, взявший на вооружение модель Power-First. Google и Intersect ранее анонсировали совместное строительство в округе Хаскелл (Haskell, Техас), где объект Google возводится параллельно с так называемым Quantum Clean Energy Project компании Intersect — солнечной электростанцией мощностью 640 МВт, объединённой с аккумуляторным хранилищем ёмкостью 1,3 ГВт·ч. Энергетический проект должны ввести в эксплуатацию до конца текущего месяца, а строительство объекта Google уже ведётся.

Оба проекта были анонсированы через считаные месяцы после того, как Google завершила сделку по покупке Intersect. Последняя специализируется на подключении к крупным промышленным потребителям генерирующих мощностей на основе «чистой» или газовой энергетики. Эти проекты демонстрируют стремление партнёров изменить подход к обеспечению дата-центров электроэнергией. Впрочем, вопрос о том, получит ли модель Power-First повсеместное распространение, остаётся открытым.

Регулятор ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) отказался комментировать детали, касающиеся проекта Meitner, но отметил ряд реформ в сфере подключения к электросетям крупных потребителей энергии, а также наличие инициатив по планированию энергосистемы, сочетающих потребление больших объёмов электроэнергии с собственной генерацией. Ранее в этом месяце регулятор утвердил механизм Batch Zero, призванный упростить распределение пропускной способности электросетей для проектов с большими нагрузками. При этом даже объекты с собственной генерацией не могут полагаться исключительно на неё и требуют подключения к магистральным сетям электропередачи и региональным системам обеспечения надёжности.

Сначала началась реализация проекта в округе Хаскелл, потому Google приобрела Intersect, теперь будет реализован Meitner, который обеспечен более 1 ГВт выделенной для него генерации.

Для гиперскейлеров, вынужденных ожесточённо соперничать за энергетические ресурсы, следующим конкурентным преимуществом может стать жёсткий контроль не только над развитием вычислительных мощностей, но и над развитием энергетической инфраструктуры.

Проблема энергетики столь серьёзна, что правительство США планирует выделить $700 млн на поддержку угольной энергетики для ИИ-инфраструктуры. При этом, как сообщает Ampere Computing, экстремальная жара в мире в ближайшей перспективе потребует больше энергии, повышения эффективности вычислений и сокращения количества ЦОД.

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