Tesla предложила запитать ЦОД от домашних аккумуляторов и электромобилей — в США насчитали 16 ГВт таких мощностей

Sunrun, Renew Home и Tesla заключили партнёрское соглашение. Оно позволит задействовать более 16 ГВт энергии, доступной домохозяйствам по всей территории США. Это электричество предложат гиперскейлерам и коммунальным компаниям, сообщает Datacenter Dynamics.

Партнёры анонсировали соглашение, в рамках которого будут привлечены ресурсы уже используемых домашних аккумуляторных энергосистем, возможности умных термостатов и электромобилей, способных отдавать электроэнергию обратно в сеть (V2G). Партнёры объявили, что покупателям энергомощностей не потребуется новое оборудование, выделение земельных участков, новых водных ресурсов или постройка новой инфраструктуры. Более того, мощности можно будет получить уже через несколько месяцев, а не через годы.

Совокупную мощность будут формировать за счёт сотен тысяч домашних аккумуляторных энергохранилищ, операторами которых выступают Sunrun и Tesla. Кроме того, проекту помогут более 8 млн умных термостатов под управлением Renew Home. В результате будет сформирована крупнейшая виртуальная «распределённая электростанция» в стране.

По словам Sunrun, электросети XIX века не могут обеспечить электроснабжение инноваций 2026 года. Когда ЦОД нужно снизить энергопотребление из-за больших нагрузок на электросети в определённое время суток, новая система сможет выделять дополнительные энергоресурсы, в то же время «защищая американские семьи» от косвенной оплаты создания новой инфраструктуры.

Гиперскейлеров уже приглашают присоединиться к проекту, поскольку мощности будут предоставляться в первую очередь тем, кто раньше принял предложение. В Вирджинии партнёры уже сегодня готовы предоставить более 300 МВт, к 2030 году этот показатель, вероятно, вырастет до 500 МВт.

Часть мощности партнёры резервируют для предложенного энергокомпанией PJM механизма Reliability Backstop Process. Это, возможно, позволит высвободить более 1 ГВт мощности немедленно, а в последующие годы добавятся и дополнительные мощности для сглаживания пиковых нагрузок и быстрого реагирования на запросы вспомогательных сервисов.

По словам Tesla, американская энергосистема испытывает всё большее давление из-за роста числа ЦОД, электрификации и роста производства. Ни одно инфраструктурное решение по отдельности не способно решить проблему достаточно быстро. Sunrun, Renew Home и Tesla рассчитывают использовать аккумуляторы, умные термостаты и электромобили в миллионах американских домов, готовых внести вклад в энергосистему.

Использование распределённых энергосистем и виртуальных электростанций для освобождения мощностей становится всё более востребованным. Ранее в июне Google заключила соглашение с оператором виртуальных электростанций Voltus на 100 МВт. В рамках сделки последняя объединит мощности от аккумуляторов, умных термостатов и прочих энергоресурсов с возможностью гибкого управления в единую виртуальную электростанцию, финансируемую Google.

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