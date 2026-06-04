Google ставит на виртуальные электростанции Voltus для обеспечения роста ЦОД

Google совместно с крупным оператором виртуальных электростанций — американской энергетической компанией Voltus подписали «первое крупномасштабное соглашение» по модели «Принеси мощность с собой» (Bring Your Own Capacity, BYOC). Это новый подход к обеспечению электричеством развивающихся дата-центров, сообщает Datacenter Knowledge.

В рамках соглашения сроком на три года Voltus обеспечит клиенту до 100 МВт мощностей за счёт объединения ресурсов аккумуляторных систем, умных термостатов и прочих распределённых энергетических ресурсов (DER) в регионе, подконтрольном крупнейшему оператору энергосистем PJM Interconnection.

Конечно, даже единственный кампус гиперскейлерского уровня может потреблять от нескольких сотен мегаватт, но в данном случае примечателен сам механизм закупки — именно мощности, а не электроэнергии.

Речь идёт о первом коммерческом внедрении модели BYOC, продвигаемой Voltus и представленной ещё в 2025 году для того, чтобы операторы ЦОД могли решить свои растущие проблемы с подключением к электросетям. BYOC позволяет не строить новые генерирующие мощности, а использовать потенциал уже имеющихся аккумуляторных энергохранилищ, а также других источников энергии, подключённых к электросетям.

Спрос на электричество со стороны ИИ ЦОД резко вырос, а вот на строительство новых электростанций, линий электропередачи и модернизацию инфраструктуры требуются годы на согласования и реализацию. Тем временем распределённые ресурсы позволяют пользоваться энергией эффективнее.

Для Google соглашение станет альтернативой традиционной модели закупки электричества у энергокомпаний. В основном гиперскейлеры предпочитают заключать соглашения о покупке энергии (PPA), строить собственные источники энергии при ЦОД и напрямую инвестировать в генерирующие объекты. Вместо этого новое соглашение ориентировано на мощность — этот «продукт» призван обеспечить доступность ресурсов в периоды пиковых нагрузок на энергосистему.

BYOC позволяет не создавать новые мощности, а максимально эффективно использовать распределённые энергоресурсы Voltus, предоставляя готовый сертифицированный «пакет» мощности для крупных покупателей. Деньги Google поступят многочисленным «провайдерам» распределённых энергоактивов, а Voltus будет управлять этим пакетом и выплачивать компенсацию за использование ресурсов его участникам. В Google сделку рассматривают как часть стратегии по диверсификации инструментов для развития инфраструктуры.

Компания пока не привязывает соглашение к конкретному кампусу или проекту, но утверждает, что оно призвано усилить сети, обслуживающие её ЦОД. Это должно помочь вводить новые объекты в эксплуатацию.

Эксперты уже сравнили схему с той ролью, которую сыграли техногиганты при масштабировании закупок возобновляемой энергии десять лет назад. По их словам, Google обеспечивает долгосрочный спрос на мощности, что позволяет увереннее финансировать активы вроде аккумуляторных энергохранилищ, подобно тому как десятилетие назад компания стала одним из пионеров «виртуальных» закупок электроэнергии у ветряных и солнечных электростанций.

Google стала первым гиперскейлером, приступившим к испытаниям закупки распределённых мощностей в дополнение к PPA, собственной генерации и другим источникам энергии для ЦОД.

Цены на мощность значительно выросли на фоне ожиданий роста нагрузки на электросети и опасений, что ресурсов не хватит. Как и другие активы под управлением PJM, распределённые источники должны гарантировать заявленную мощность; предусмотрены стимулы за выполнение обязательств и штрафы за их нарушение.

Не менее важным, чем «размер» виртуальной электростанции, может оказаться её состав. Эксперты утверждают, что модель способны поддержать аккумуляторные хранилища и распределённые источники экологически чистой энергии. Дополнительно в США имеются резервные генераторы общей мощностью 37 ГВт, способные участвовать в подобных программах. Правда, некоторые специалисты считают, что в случае использования таких генераторов в регионе PJM качество воздуха на его территории ухудшится, а противодействие местных сообществ будет весьма серьёзным.

Также имеет значение, кто в конечном счёте будет платить за подключение небольших источников энергии к сети и её модернизацию для поддержки распределённых энергетических ресурсов — Google или все потребители электроэнергии.

Эксперты полагают, что регуляторы должны отмечать разницу между операторами ЦОД, помогающими энергосистеме дополнительными ресурсами, и теми, кто только требует подключения. Согласно некоторым мнениям, гиперскейлер, финансирующий и предоставляющий для сетей сертифицированные мощности, является скорее активом системы, чем дополнительной нагрузкой на неё. Предполагается, что энергокомпании и регуляторы должны учитывать такой вклад, а не относиться к активным участникам энергетического обмена как к тем, кто просто запрашивает «подключение на 500 МВт».

Ещё в январе сообщалось, что США переживают крупнейший за четверть века период роста энергопотребления, обусловленный развитием ЦОД. Новая администрация США отдаёт приоритет газовой и угольной генерации перед возобновляемой энергетикой, обосновывая это необходимостью удовлетворить стремительно растущий спрос на ИИ.

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