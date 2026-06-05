Правительство США планирует выделить $700 млн на поддержку угольной энергетики для ИИ-инфраструктуры

Американское правительство намерено выделить до $700 млн на поддержку угольных электростанций и импорта электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на электричество, в первую очередь со стороны ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Поддержка, как ожидается, будет осуществляться в рамках «Закона об оборонном производстве» (Defense Production Act) времён холодной войны, который даёт исполнительной власти полномочия поддерживать частную промышленность, жизненно важную для безопасности Соединённых Штатов.

В июле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) объявила ЦОД объектами критически важной для национальной безопасности инфраструктуры. Трамп издал указ, призванный упростить получение разрешений на строительство ЦОД. Для удовлетворения растущего спроса на электричество власти активно поддержали угольную энергетику, хотя её доля в энергопотреблении страны уже достигла исторически низкого уровня — упала до 15 % от общего объёма производства электроэнергии.

По имеющимся данным, из $700 млн выделяемых средств более 50 % направят на модернизацию 13 угольных электростанций, ещё $185 млн — на софинансирование частных корпоративных проектов угольной генерации на Аляске, в Мэриленде и Западной Вирджинии, а $75 млн потратят на поддержку предложенного экспортного терминала West Gateway в Северной Калифорнии.

За последний год в США объявили о ряде мер поддержки угольного сектора. В апреле 2025 года Трамп подписал указы, призванные «оживить» угольную отрасль, чтобы она помогла удовлетворить растущий спрос ИИ ЦОД на электричество.

В числе прочего было принято решение отказаться от федеральных нормативов, ограничивающих добычу угля, а также поощрять использование угля для удовлетворения спроса на энергию в США и его экспорт. Кроме того, было объявлено о борьбе с «дискриминацией» добычи угля и генерации энергии на угольных электростанциях.

Позже представитель Министерства энергетики США объявил, что админстрация Трампа рассчитывает на то, что вывод угольных электростанций из эксплуатации в стране будет отложен, чтобы удовлетворить спрос со стороны ИИ ЦОД. В октябре сообщалось, что американские ЦОД активно переходят на электричество с угольных объектов.

По имеющимся данным, Министерство энергетики уже использовало делегированные чрезвычайные полномочия для продления срока службы угольных электростанций. В августе 2025 года компанию Consumers Energy и оператора энергосистемы Среднего Запада MISO (Midcontinent Independent System Operator) два раза обязали поддержать продолжение работы угольной электростанции J.H. Campbell в Мичигане, ссылаясь на закон, принятый почти столетие назад.

В октябре Министерство энергетики выделило $625 млн на поддержку модернизации и повторного ввода в эксплуатацию угольных электростанций. Возрождение угольной энергетики, вероятно, приведёт к значительному увеличению выбросов, поскольку именно электростанции на таком топливе считаются самыми «грязными». Так, по сравнению с генерирующими мощностями, работающими на природном газе, при использовании угля выделяется вдвое больше CO₂, а для выработки аналогичного количества энергии требуется значительно больше топлива.

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