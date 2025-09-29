Закрытие угольных электростанций в США забуксовало из-за спроса на энергию для ИИ ЦОД

Глава министерства энергетики США (DoE) Крис Райт (Chris Wright) сообщил агентству Reuters, что правительство планирует отложить вывод из эксплуатации большинства электростанций страны, работающих на угольном топливе, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию для ИИ ЦОД. Администрация Белого дома также готова использовать чрезвычайные полномочия для продления срока службы угольных электростанций, сказал он.

«Энергетическая трезвость вернулась в Вашингтон. Мы сосредоточены на американцах, ценах на коммунальные услуги и предотвращении отключений электроэнергии, — заявил Райт. — Мы должны предотвратить вывод из эксплуатации существующих гарантированных мощностей». В настоящее время в США общая мощность угольных электростанций составляет порядка 190 ГВт, часть которых предполагалось вывести из эксплуатации в течение следующих нескольких лет.

Райт продлил действие чрезвычайного указа, чтобы продолжить эксплуатацию электростанции J.H. Campbell на угле в Мичигане, несмотря на то что компания-оператор планировала её закрыть по экономическим причинам. Министерство энергетики США также распорядилось о продолжении работы электростанции в Пенсильвании, работающей на газе и мазуте, которую тоже планировали закрыть. Райт заявил, что по другим угольным электростанциям страны тоже могут выйти аналогичные распоряжения с соответствии с положениями об обеспечении стабильности энергосистемы Федерального закона об электроэнергетике США.

Несколько предприятий уже продлили срок службы угольных электростанций в этом году в связи со спросом на электроэнергию со стороны провайдеров ЦОД. Например, компания Southern Company в феврале объявила о решении продлить срок эксплуатации трёх электростанций общей мощностью 8,2 ГВт с 2028 до 2035 года. Райт заявил, что США также будут стремиться к более эффективному использованию существующей энергосистемы, постоянно используя резервные электростанции и генераторы, а не только при резком росте спроса на электроэнергию.

Как отметил ресурс Data Center Dynamics, поддержка администрацией Дональда Трампа (Donald Trump) энергетики с использованием угольного топлива резко контрастирует с устойчивым снижением спроса на этот вид топлива за последнюю четверть века. Доля угля в энергобалансе США упала примерно до 15 % по сравнению с уровнем 2001 года, когда на него приходилось 51 % всей энергии в США. Большое внимание уделяется и развитию атомной энергетики, хотя развивать АЭС сложнее, чем ТЭС.

Согласно недавнему отчету аналитического центра Ember, в США теперь вырабатывается больше электроэнергии с помощью ветра и солнца, чем с использованием угля. Производство солнечной энергии в США увеличилось на 64 ТВт·ч, с использованием энергии ветра — на 32 ТВт·ч, с использованием угля — на 22 ТВт·ч. Кроме того, согласно исследованию Energy Innovation, проведённому в 2023 году, 99 % существующих угольных электростанций в США обходятся дороже в эксплуатации, чем новые солнечные или ветровые электростанции.

Несмотря на это, администрация Трампа сворачивает стимулирование развития возобновляемой энергетики. Помимо законопроекта «One Big Beautiful Bill», сокращающего налоговые льготы для новых проектов в области возобновляемой энергетики, по словам Райта, Министерство энергетики США должно «вернуть более $13 млрд свободных средств», выделенных Конгрессом на финансирование проектов в области чистой энергетики. Это может ударить по провайдерам ЦОД, поскольку многие из них связаны долгосрочными соглашениями о поставках возобновляемой энергии для обеспечения своей деятельности. DoE не уточнило, финансирование каких проектов будет прекращено.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: