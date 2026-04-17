Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети

Oracle и Amazon решили объединить усилия для создания частного высокоскоростного соединения между OCI и AWS. Благодаря установлению связи между Oracle Interconnect и AWS Interconnect–multicloud клиенты обеих компаний получат доступ к быстрому, частному, управляемому соединению для бесперебойного запуска приложений и перемещения данных между OCI и AWS.

Как отмечено в пресс-релизе, благодаря созданию ранее облачного сервиса Oracle AI Database@AWS компании впервые предложили клиентам более простой способ запуска Oracle AI Database в ЦОД AWS с теми же функциями, архитектурой и производительностью, что и в локальной среде. «Теперь мы развиваем это направление, устанавливая соединение между нашим популярным межоблачным соединением и AWS Interconnect–multicloud. Это поможет нашим общим клиентам модернизировать свои приложения, объединить данные и открыть новые возможности генеративного ИИ», — сообщила Oracle.

Этот шаг отражает переход предприятий к мультиоблачным инфраструктурам, использующим десятки отдельных облачных платформ и сервисов, пишет ресурс SiliconANGLE. Современные ИИ-приложения обычно работают на архитектуре с разделённым стеком — например, компания может использовать высокопроизводительную базу данных в OCI вместе с AWS SageMaker. Изменить что-либо после запуска системы непросто, и без высокопроизводительного моста между двумя облаками клиенты будут сталкиваться с экстремальными задержками, что будет отражаться на возможностях ИИ-приложений.

SiliconANGLE назвал нынешний анонс довольно неожиданным, учитывая, что отношения компаний долгое время были напряжёнными. Однако, похоже, обе компании только выиграют от партнёрства, обеспечив передачу данных между своими облаками как между единой интегрированной платформой. С этой целью Oracle интегрирует свой собственный сервис межсетевого взаимодействия со спецификацией AWS Interconnect-multicloud для создания безопасного и приватного соединения, полностью обходящего публичный интернет. Это позволит компаниям поддерживать развёртывание с разделением стека, так что организации смогут запускать приложение в OCI и хранить его данные в AWS, или наоборот.

Примечательно, что Oracle охарактеризовала новое решение как «управляемое» и «нативное», то есть, клиентам не нужно настраивать вручную маршрутизацию или разрабатывать сложные стратегии репликации данных. Соблюдая спецификации AWS, Oracle, по сути, стандартизирует способ взаимодействия своего облака с платформой конкурента.

Роб Стречай (Rob Strechay), ведущий аналитик theCUBE Research и Smuget Consulting, сообщил ресурсу SiliconANGLE, что сегодняшний шаг подчеркивает убеждение в том, что мультиоблачные решения — это уже не просто стратегия, а реальность для каждого предприятия. «Устраняя сложность сетевого взаимодействия между двумя крупнейшими доменами, Oracle и AWS делают межоблачную отказоустойчивость и ИИ-архитектуры гораздо более достижимыми для предприятий», — сказал он.

«Будущее ИИ — это когда ваши данные хранятся в одном месте, ваши модели работают в другом, и сеть не мешает, — отметил Стречай. — Это также позволяет организациям легко осуществлять аварийное восстановление в разных облаках. Хотя на бумаге это всегда имело смысл для баз данных, Oracle делает это достижимым на практике без создания масштабного проекта в области сетевых технологий».

Следует отметить, что Google Cloud ещё в мае 2023 года запустил мультиоблачное соединение Cross-Cloud Interconnect, а затем, в декабре прошлого года, — выделенное частное соединение с AWS. Со своей стороны, Oracle уже установила межсетевые соединения с Google Cloud и Azure от Microsoft. Oracle отметила, что сотрудничество между OCI и AWS Interconnect–multicloud станет последним дополнением к её комплексным мультиоблачным возможностям, планируя запуск высокопроизводительного канала позже в этом году в регионе AWS us-east-1.

