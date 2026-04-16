Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику

Внедрение ИИ значительно повысило требования к сетевой инфраструктуре, и многие организации оказались к этому не готовы, включая и некоторых неооблачных провайдеров, пишет The Register со ссылкой на исследование Omdia, в котором отмечается, что многие провайдеры GPUaaS масштабировали свою вычислительную инфраструктуру для обработки рабочих ИИ-нагрузок, но их сетевая инфраструктура становится критическим ограничением.

Аналитики предупредили корпоративных клиентов о необходимости при выборе поставщиков ИИ-сервисов тщательно проверять все их возможности, а не только вычислительные мощности. Неооблака появились на волне огромного спроса на ИИ-вычисления с использованием GPU для ИИ-приложений, и их услугами активно пользуются даже гиперскейлеры, например, Microsoft. При этом ИИ всё больше зависит от возможности обрабатывать и безопасно перемещать данные в распределённых средах и географических регионах. Неооблака уже меняют поведение глобальной Сети.

Однако, по данным Omdia, сетевые возможности различных неооблаков варьируются от элементарных до продвинутых, в зависимости от их происхождения. Некоторые, такие как CoreWeave, начинали свою деятельность с майнинга, в то время как другие, такие как Gcore, ранее специализировались на доставке контента или хостинге. А кто-то и вовсе не имеет опыта работы с инфраструктурой. Как следствие, стратегия развития сетей неооблачных платформ находится на стадии глобальных изменений, и многие стремятся к партнёрству с поставщиками сетевых услуг, покупке или созданию собственной инфраструктуры по мере роста зависимости от сетевых технологий.

«Сетевая инфраструктура определит успех или провал неооблачных платформ, — пишет Omdia. — Низкая задержка, отказоустойчивое и безопасное соединение от магистрали до периферии — это залог успеха, не в последнюю очередь потому, что суверенитет распространяется на все места, куда перемещаются рабочие нагрузки ИИ». Крупный провайдер Lumen опубликовал открытое письмо с обращением к руководителям предприятий по всему миру, в котором задаёт вопрос, готовы ли их сети к внедрению ИИ, призывая к модернизации для поддержки будущих приложений ИИ.

По словам Lumen, сети традиционно оставались на заднем плане, но они контролируют и координируют, а также определяют, «насколько быстро вы можете продвигаться и принесут ли ваши инвестиции в ИИ пользу». Работа ИИ-систем предполагает постоянное перемещение данных между облаками, ЦОД и периферийными устройствами, поэтому сети должны быть адаптивными и способными к динамическому масштабированию.

«Новая корпоративная рабочая сила состоит из агентов и ботов ИИ. Они быстро размножаются, работают непрерывно, ненасытно потребляют и генерируют данные и динамически взаимодействуют с другими агентами, ботами и людьми», — отмечено в письме Lumen. Несмотря на то, что внедрение ИИ в большинстве компаний находится на начальном этапе, сегодня более 50 % интернет-трафика создается этими автономными работниками, говорит Lumen, ссылаясь на отчёт Imperva «Bad Bot Report 2025», согласно которому автоматизированный трафик уже превзошёл человеческий, его доля составила 51 %.

