MediaTek выделила $5 млрд на разработку ИИ ASIC для ЦОД, планируя увеличить долю рынка с 1 % до 20 %

Тайваньский производитель микросхем MediaTek объявил о выделении $5 млрд для финансирования расширения своего присутствия на рынке чипов для ИИ ЦОД, планируя занять до 20 % рынка, который, по его прогнозам, в следующем году достигнет $80 млрд.

Как сообщает The Register со ссылкой на заявление MediaTek, совет директоров компании одобрил выделение $5 млрд для обеспечения расширения производства, от чипов ASIC для ИИ-нагрузок до полномасштабных систем и платформ.

Гендиректор MediaTek Рик Цай (Rick Tsai) рассказал в ходе телефонной конференции с аналитиками по итогам II квартала 2026 года, что выпуск всё более совершенных ИИ-моделей, а также быстрый переход к агентному ИИ стали ключевым фактором роста спроса на вычислительные ресурсы как в облачной среде, так и на периферии. «Это представляет собой привлекательную возможность для роста MediaTek, поскольку мы имеем хорошие возможности для поддержки как масштабирования ИИ ЦОД, так и распространения агентного ИИ на широком спектре периферийных устройств», — отметил он.

MediaTek специализируется на выпуске ASIC. Компания сообщила, что её первое семейство ASIC для ЦОД, разработанное в «тесном партнёрстве с крупными американскими поставщиками облачных услуг», поступит в производство в IV квартале этого года. Разработка второго ИИ ASIC также продвигается успешно и направлена на повышение вычислительной производительности чипа.

Согласно прогнозу компании, продажи её ASIC для ИИ ЦОД превысят в этом году $2 млрд и существенно вырастут в следующем году благодаря растущему спросу клиентов на её технологию, оптимизированную с точки зрения совокупной стоимости владения и производительности на Вт в масштабе.

«Благодаря тесному сотрудничеству с нашим партнёром по передовым технологиям упаковки, показатели выхода годных изделий и надёжности второй микросхемы ASIC позволяют начать крупномасштабное производство в 2028 году. Мы уверены в возможности завоевать дополнительную долю рынка, когда будет увеличено её производство», — заявил Цай.

Реалистичность планов MediaTek увеличить долю рынка до 20 % вызвала сомнения у экспертов. Согласно прогнозу Gartner, доля MediaTek, составлявшая в сегменте ИИ-ускорителей для вычислительной электроники в 2024 году менее 1 %, так и останется в этих пределах в ближайшем будущем. «Компания в последнее время добилась определённых успехов в разработке собственных ускорителей, например, в сотрудничестве с Google. Но целевая доля в 15–20 % на данном этапе кажется слишком высокой», — отметили аналитики.

Также следует учитывать, что на рынке ASIC для ИИ ЦОД компанию ожидает жёсткая конкуренция со стороны таких компаний, как Broadcom и Marvell, а также Google, объявившей о планах начать продажу TPU некоторым клиентам. Согласно прогнозу Bloomberg Intelligence, опубликованному в январе, рынок ИИ ASIC будет расти на 27 % в год, достигнув $118 млрд к 2033 году. Ожидается, что его доля в общем объёме рынка ИИ-ускорителей вырастет с 8 % в 2024 году до 19 % в 2033 году.

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