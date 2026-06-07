MediaTek продемонстрировала оптический интерконнект на основе MicroLED

 
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Компания MediaTek на выставке Computex 2026 показала оптический интерконнект нового поколения, построенный на основе микроскопических светодиодов (MicroLED). Решение ориентировано на дата-центры для ресурсоёмких нагрузок ИИ с высокой интенсивностью обмена информацией.

MediaTek отмечает, что в современных ЦОД при построении сетей разработчики вынуждены идти на компромисс между дальностью действия, энергопотреблением и надёжностью. В частности, традиционные медные соединения обеспечивают высокую энергоэффективность, однако имеют ограниченную длину (обычно менее двух метров). В свою очередь, оптические подключения на базе лазеров предлагают значительную дальность действия, но потребляют гораздо больше энергии и подвержены сбоям.

Источник изображения: MediaTek

Источник изображения: MediaTek

Новая конструкция активных кабелей MicroLED, как утверждается, позволяет устранить перечисленные недостатки. Вместо использования каналов с высокой пропускной способностью, как в случае стандартного оптического интерконнекта, технология предполагает разделение потока данных на сотни параллельных линий с меньшей скоростью передачи информации. В результате, достигаются высокая плотность полосы пропускания, небольшие задержки и улучшенная энергоэффективность.

В ходе мероприятия Computex 2026 компания MediaTek продемонстрировала оптические компоненты на основе MicroLED в виде СРО-изделий (Co-Packaged Optics) со скоростью передачи данных до 400 Гбит/с на одно волокно. Отмечается, то у этих решений энергопотребление на 50  ниже, чем у обычных активных оптических кабелей на базе VCSEL (поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором).

MicroLED-интерконнект разрабатывается в партнёрстве с подразделением Microsoft Research в рамках проекта MOSAIC. В перспективе MediaTek намерена создать изделия с пропускной способностью 800 Гбит/с, 1,6 Тбит/с и 3,2 Тбит/с. Технология предусматривает интеграцию излучателей MicroLED непосредственно в КМОП-трансиверы. При этом заявлено сохранение совместимости с существующей инфраструктурой ЦОД.

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