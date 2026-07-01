Etched заключил контракты на поставку чипов для ИИ-инференса более чем на $1 млрд

Стартап Etched, вышел из скрытого режима (stealth), объявив о разработке ИИ-чипа для инференса и подписанных контрактах на его поставку более чем на $1 млрд. Также стартап сообщил о привлечении $800 млн инвестиций в рамках нескольких ранее не разглашавшихся раундов финансирования.

Последний раунд финансирования прошёл в декабре 2025 года. Компания привлекла тогда $500 млн инвестиций при оценке в $5 млрд. В числе инвесторов Etched — VentureTech Alliance, Питер Тиль (Peter Thiel), Jane Street, Hudson River Trading, Jump Trading, Two Sigma, Stripes, Ribbit Capital, Radical Ventures, Primary VC, Positive Sum, а также несколько известных исследователей и предпринимателей в области ИИ.

Компания сообщила, что первые прототипы чипов (A0) сошли с производственной линии N4P TSMC в начале этого года и что она планирует начать поставки своих первых стоечных систем для инференса этим летом. В настоящее время они проходят тестирование у клиентов. По данным Etched, предварительные испытания у клиентов продемонстрировали передовые показатели пропускной способности, задержки и энергоэффективности ИИ-систем при выполнении инференса.

Etched разрабатывает вертикально интегрированную инфраструктуру для ИИ-инференса, которая объединяет кастомные микросхемы, стойки, сетевое оборудование, системы охлаждения, ПО и производство. Компания сообщила, что её системы уже работают с популярными ИИ-моделями, включая DeepSeek, Qwen, Mamba и Llama, и предназначены для поддержки моделей от плотных архитектур до больших MoE-систем с произвольно большим количеством параметров.

Как сообщает ресурс Converge! Network Digest, для поддержки производства Etched открыла завод на Тайване, а также построила ЦОД мощностью 2 МВт, испытательный центр и лабораторию для прототипирования новых продуктов (NPI) в своей штаб-квартире в Сан-Хосе, с планом достижения ИИ-инфраструктурой для инференса гигаваттного масштаба к 2027 году.

Etched также сообщила о внедрении двух технологий. Первая — Low Voltage Inference (LVI), которая позволяет чипу работать с вполовину меньшим напряжением по сравнени с типовыми ускорителями, при этом устоявшаяся производительность составляет более 80 % от пиковой при разреженном инференсе триллионных MoE-моделей. Результатом является отсутствие троттлинга значительное ускорение инференса. Вторая технология, Cluster Scale Memory (CSM), сочетает SRAM и HBM с общей архитектурой памяти с низкой задержкой и запатентованный интерконнект. В итоге и задержка снижается, и высокая пропускная способность памяти сохраняется.

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