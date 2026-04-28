МТС объявила о выходе на рынок модульных ЦОД

ПАО «МТС» вышла на рынок модульных дата-центров, рассчитывая предоставлять «комплексную инфраструктурную платформу полного цикла». Компания займётся полным циклом задач, от проектирования и поставки модулей ЦОД до интеграции оборудования с ИИ- и другими решениями, а также облачными сервисами. Модульный подход позволяет сократить сроки ввода ЦОД в эксплуатацию и обеспечить расширение инфраструктуры по мере необходимости без простоя оборудования в процессе масштабирования, говорит МТС.

По словами компании, вычисления доступны заказчику сразу после того, как готов первый модуль крупного дата-центра. Благодаря модульной концепции можно в короткие сроки реализовать проекты, не опасаясь того, что оборудование подорожает или будет снято с производства ещё на этапе проектирования. Важным преимуществом называется возможность сборки и тестирования модулей на этапе производства, это даёт возможность снизить стоимость ошибок и риски.

Традиционный модульный ЦОД МТС включает четыре модуля по 150 серверных стоек каждый, мощностью 4 МВт. Заявленный PUE — 1,15. Сообщается, что первый проект уже запустили для одного из крупных представителей пищевой промышленности. Ранее решение уже проверено в Хабаровске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — в разных климатических условиях.

По данным компании, российский рынок ЦОД в 2025 году составлял 100 млрд руб., из них 10 % приходится на модульные дата-центры, сегмент которых каждый год растёт на 20 %. Основными драйверами роста спроса на новую цифровую инфраструктуру названы рост спроса на генеративный ИИ, цифровые сервисы и аналитику. Кроме того, повлиял и дефицит готовых серверных стоек и качественных комплектующих.

МТС на рынок модульных дата-центров позиционирует себя в качестве «провайдера комплексной цифровой инфраструктуры». Если несколько лет назад востребованность модульных решений была на уровне 20 %, то сегодня 80 % запросов предусматривают обеспечение традиционных и модульных ЦОД одновременно.

Предложение МТС предполагает создание платформы с единой точкой доступа к площадке, облачным средам, инфраструктуре для работы с ИИ, кибербезопасности и др. Сочетание инженерных компетенций, надёжности и «бесшовной» интеграции с сервисами компании даёт доступ к готовой платформе для роста с «понятной» экономической моделью и инструментами гибкого масштабирования, говорит МТС.

