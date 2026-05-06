ДАТАРК расширила производство модульных ЦОД

Российская компания ДАТАРК, занимающаяся разработкой и производством модульных ЦОД, нарастила полезные производственные площади с 2,9 до 4 тыс. м2 — почти на 40 %. Это связано с ростом востребованности модульных ЦОД и переходом бизнеса к более масштабным решениям. На следующем этапе предусмотрена модернизация производства. В частности, рассматривается внедрение лазерной сварки, а также роботизация ряда операций. Это должно снизить трудоёмкость производства и ускорить выпуск готовых модулей.

С прошлого года активно ведётся развитие направления мультимодульных дата-центров. Так, предлагаются варианты, включающие от двух смежных блоков до крупных решений из 20 и более секций. Расширение производства позволит производить более 50 единиц продукции ежегодно. Кроме того, расширенная площадка позволяет выстроить поточное производство в одном месте, от доставки металла на сварочный участок до выхода готовой продукции с монтажной площадки. Чтобы обеспечить производству полную загрузку, сварочный и монтажный участки перевели на непрерывный, сменный график работы, что даёт возможность сократить сроки выполнения заказов.

По словам компании, если ранее логистику распределяли между разными локациями, то теперь всё производство сосредоточили в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом. В компании уверены, что это сократит расходы и повысит управляемость производственными и бизнес-процессами. Кроме того, до конца 2026 года в Большом Истоке запустят покрасочно-сушильную камеру. По расчётам ДАТАРК, время на покраску и сушку модульных ЦОД должно сократиться в разы.

