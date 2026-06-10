SpaceXAI раскрыла подробности будущих ЦОД на околоземной орбите

Компания SpaceX изучает амбициозную концепцию развёртывания вычислительной ИИ-инфраструктуры на низкой околоземной орбите с учётом использования возможностей Starship для доставки спутников-ЦОД, сетевых технологий Starlink и спутниковых платформ с питанием от солнечной энергии. Всё это планируется применить для создания «ИИ-спутников», действующих в качестве орбитальных ЦОД, сообщает Converge Digest.

В недавно опубликованных материалах компания обнародовала план, который позволит в перспективе перейти от развёртывания отдельных ЦОД с ИИ-возможностями, несущих ускорители на борту, к многогигаваттной орбитальной вычислительной инфраструктуре.

Концепция основана на размещении ИИ-нагрузок непосредственно в космосе, где в избытке имеется солнечная энергия, а терморегуляцию можно организовать с помощью специальных радиаторов.

По имеющимся данным, изначально ИИ-спутникам будет обеспечено по 120–150 кВт вычислительных мощностей — это приблизительный эквивалент одной современной стойки на основе систем класса NVIDIA GB300. Размах крыльев спутника составит 70 м, высота в развёрнутом состоянии — 20 м, солнечные элементы обеспечат мощность 250 Вт/м2, а двусторонние радиаторы — 1400 Вт/м2.

Спутники будут использовать большие солнечные панели, основанные на технологиях, изначально разрабатывавшихся для нового поколения спутников Starlink. Платформы-ЦОД предназначены не для обеспечения связи — они будут состоять из солнечных батарей, радиаторов, вычислительного оборудования и оптических интерконнектов.

По словам представителей SpaceX, аппараты будут работать на высотах 600–800 км и окажутся связаны как напрямую друг с другом с помощью лазеров, так и через возможности группировки Starlink. По оценкам компании, задержка для наземных пользователей может оказаться довольно низкой из-за относительной близости спутников к земной поверхности. Потенциально размещение вычислительных мощностей в космосе добавит лишь несколько миллисекунд к задержке.

Подчёркивается, что ключевые аппаратные средства уже разрабатываются в недрах SpaceX. Starship позволит значительно увеличить объёмы доставки грузов на орбиту, а Starlink обеспечивает рабочую модель для взаимодействия больших группировок спутников и их оптической связи в космосе. Компания отметила, что планирует создать мощности для производства солнечных панелей и ИИ-спутников в Техасе.

По мнению Маска, инициатива является частью более масштабного плана по использованию солнечной энергии за пределами поверхности Земли. По его словам, ограниченная доступность земельных участков, погодные условия и дефицит энергетических мощностей не позволяют в достаточной мере масштабировать ИИ-инфраструктуру непосредственно на планете. Полный переход в космос должен обеспечить ИИ-системам значительно больше солнечной энергии, одновременно избавив их от многих ограничений наземной инфраструктуры.

Не так давно SpaceX подала заявку на размещение в космосе миллион спутников-ЦОД. При этом компания столкнулась с противодействием AWS, которая, в лице связанной Blue Origin, похоже, сама имеет схожие планы.

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