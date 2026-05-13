Аэрокосмический ИИ-стартап Aetherflux сменил имя на Cowboy Space Corporation и привлёк $275 млн на создание орбитального ЦОД

Подконтрольная одному из учредителей Robinhood Байджу Бхатту (Baiju Bhatt) аэрокосмическая ИИ-компания Cowboy Space Corporation (ранее Aetherflux), основанная всего два года назад, привлекла $275 млн в раунде финансирования серии B. Капитализация компании составила $2 млрд, сообщает Datacenter Dynamics. Ранее Бхатт вложил в компанию $10 млн собственных средств.

Компания рассчитывает, что полученные средствам помогут в разработке «вертикально интегрированных орбитальных ЦОД и ракет». Ранее она обязалась создать группировку вычислительных космических ИИ ЦОД Galactic Brain. Принципиально новым является подход, в рамках которого ракета и ЦОД являются единым целым, что отличает их от прочих орбитальных разработок.

Первый спутник планируется запустить в конце 2026 года, чтобы провести демонстрацию перенаправления энергии Солнца из космоса на Землю. Это было первоначальной целью Aetherflux, которая решила несколько сменить профиль. Cowboy Space является партнёром NVIDIA и рассчитывает на развёртывание ИИ-ускорителей Space-1 Vera Rubin Module, специально разработанных для ИИ-инфраструктуры на низкой околоземной орбите.

Последний раунд финансирования возглавила Index Ventures, в нём приняли участие новые инвесторы, включая IVP Blossom Capital и SAIC, а также уже вкладывавшие средства ранее Andreessen Horowitz, Breakthrough Energy Ventures, Construct Capital, NEA, Interlagos и сам Байжу Бхатта. По данным источников, знакомых с вопросом, Cowboy Space рассчитывала привлечь $250–$300 млн, и уже получила $50 млн в ходе раунда серии A, также возглавленного Index Ventures.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: