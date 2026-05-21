Cowboy Space подала в FCC заявку на создание орбитальной группировки из 20 тыс. ЦОД

Стартап Cowboy Space (ранее Aetherflux) направил в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на создание в космосе нестационарной спутниковой группировки (NGSO) Stampede Data Center System из 20 тыс. микро-ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

В документе упомянута система с заявленным сроком службы пять лет, работающая на солнечно-синхронных орбитах типа «рассвет-закат», солнечные элементы которой постоянно освещаются. Элементы системы будут размещаться на высотах от 700 до 1 тыс. км. Связь предусмотрена с помощью оптических лазерных каналов. Запуск запланирован на 2028 год. Компания уже работала со SpaceX, Лабораторией реактивного движения NASA (JPL), Lockheed Martin, Anduril, Amazon Leo и ВМС США. Для развёртывания модулей Space-1 Vera Rubin компания взаимодействует с NVIDIA — они специально разрабатывались для размещения ИИ-инфраструктуры на низкой околоземной орбите.

Разработка спутников пока не закончена, равно как и ракет, которые ждут одобрения Управления по космическим коммерческим перевозкам, входящего в состав Федерального управления гражданской авиации (FAA). Aetherflux основали в 2024 году для создания системы получения солнечной энергии в космосе (SBSP). Размещать её планировалось на низкой околоземной орбите для передачи энергии на Землю. В своё время компания не подала соответствующую заявку в FCC и теперь, вероятно, делать этого не будет.

Согласно тексту заявки, компания рассматривает космос как более устойчивую и менее затратную для ЦОД среду. На Земле, по словам компании, электросети страдают от погодных явлений и климатических уязвимостей, есть высокие затраты на наземную инфраструктуру, имеется необходимость в использовании водных ресурсов и наблюдаются задержки с получением разрешений регуляторов. В заявке подчёркивается, что спрос на электричество для ИИ ЦОД таков, что коммунальные предприятия и наземные энергосети не готовы удовлетворить их потребности.

Буквально на днях Cowboy Space объявила о завершении очередного раунда финансирования серии B на $275 млн, в результате чего её капитализация составила $2 млрд. Также заявлено о намерении развивать вертикально интегрированные орбитальные ЦОД и ракетные технологии.

Идея создания группировок космических ЦОД чрезвычайно популярна в последнее время. Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) пророчит эпоху космических ЦОД гигаваттного масштаба. Этой весной SpaceX подала заявку на вывод в космос миллиона спутников-ЦОД, а у Amazon, раскритиковавшей инициативу, имеются собственные, не менее грандиозные планы на этот счёт.

