xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus

xAI установила на территории кампуса Colossus 2 59 турбин, работающих на природном газе, без разрешения федеральных властей, сообщает Reuters со ссылкой на переписку компании и регуляторов. Потенциально выбросы такого количества турбин значительно выше, чем разрешённые законами пороговые значения. Страдает от выбросов преимущественно небогатое население, проживающее в окрестностях кампуса, где и так уже отмечен непропорционально высокий уровень лёгочных заболеваний.

Количество не получивших одобрения на установку турбин приблизительно вдвое больше, чем открыто признавала xAI. Ранее компания заявляла, что эксплуатирует 27 «запрещённых» турбин для Colossus 2, утверждая, что разрешения на них не нужны вовсе. По данным, полученным Reuters из переписки xAI и регуляторов, сейчас 57 турбин установлены в Саутхейвене (Southaven, Миссисипи), в Теннесси размещены ещё две турбины. В марте регуляторы Миссисипи выдали разрешение на постоянный монтаж 41 газовой турбины. В прошлом году власти Теннесси разрешили эксплуатацию 15 турбин до 1 января 2027 года при условии установки систему контроля выбросов (BACT).

Кластер турбин xAI — один из крупнейших «автономных» проектов энергоснабжения ЦОД и беспрецедентный пример газовой генерации «за счётчиком». Нередко власти на местах сокращают процесс одобрения подобных проектов до недель или месяцев, без многолетних экологических исследований и публичных слушаний, обычно необходимых для таких развёртываний. Утверждается, что выбросы турбин Colossus 2 подпадают под действие Заона о чистом воздухе (Clean Air Act), а потому оборудование не должно использоваться без разрешений. Получение разрешения с соблюдением норм потребовало бы от xAI прохождения детальной проверки и публичных обсуждений, что может занять годы.

На практике xAI обошла Clean Air Act — если генераторы не находятся на одном и том же месте более 364 дней, то разрешение на их работу получать не надо, и никто не мешает слегка переместить турбины ближе к окончанию срока. Таким образом, уже в прошлом году xAI развернула 35 турбин вместо изначально разрешённых 15. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило в январе, что в случае превышения пороговых значений выбросов разрешения должны получать даже временные турбины, но готово ввести послабления для мобильных установок.

Согласно Reuters, только 30 турбин на площадке в Саутхейвене при условии непрерывной работы на 80 % мощности ежегодно могут выбрасывать более 3,6 тыс. т оксидов азота и около 20 т формальдегида. Оксиды азота способствуют воспалению дыхательных путей, а формальдегид — активный канцероген. При этом Закон о чистом воздухе предписывает получать разрешения для объектов, выбрасывающих более 90 т загрязняющих веществ в год. По словам учёных, по объёмам выбросов NO x объект xAI сопоставим с «самыми грязными» электростанциями на природном газе и в целом сравним с 25 крупнейшими газовыми электростанциями США.

В ответ на иски местных жителей Министерство юстиции США заявило, что ограничение работы турбин может поставить под угрозу национальную безопасность, поскольку ИИ-решения xAI активно используется американскими военными. Исход судебного процесса позволит определить, как именно будет применяться экологическое законодательство к быстрорастущему сектору ИИ, где тема установки собственных генерирующих мощностей весьма актуальна. По словам правозащитников, в некоторых сценариях правительство фактически может закрыть глаза на загрязнение воздуха в определённых «зонах отчуждения».

Кроме того, утверждается, что в окрестностях Саутхейвена турбины можно слышать круглосуточно, а их шум похож на работу реактивных двигателей. Также, по данным Reuters, турбины действуют в районах, где жители и без того страдают от высокого уровня респираторных заболеваний. При этом в Теннеси никак не могут повлиять на решения, принятые в Миссисипи. Дополнительные загрязнения могут крайне негативно сказаться на здоровье населения, и без того страдающего от чрезмерно загазованного воздуха.

При этом на практике проект Colossus финансово и организационно оказался, по-видимому, не слишком удачно реализован, и теперь xAI сдаёт мощности в аренду Reflection AI, Google и Anthropic. Ещё одного клиента в лице Cursor компания в итоге купила. Тем не менее, xAI не собирается останавливаться и намерена построить Colossus 3, увеличив мощность кампуса до 2 ГВт. Кроме того, как недавно выяснилось, Илон Маск (Elon Musk) втихую выкупил компанию APR Energy, которая занимается поставками турбин и дизель-генераторов для Colossus. Стоимость сделки оценивается в $1 млрд.

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