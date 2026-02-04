Volvo Penta представила 450-кВт газовый генератор G17 для ЦОД

На фоне стремительного роста спроса на электроэнергию во всём мире, особенно в индустрии ЦОД, потребность в масштабируемых и экологически чистых источниках питания становится всё выше, говорит Volvo Penta. Поэтому компания предложила газовый электрогенератор G17, специально разработанный с учётом требований современного рынка.

G17 — 16-литровый 6-цилиндровый двигатель с искровым зажиганием — представляет собой аналог проверенного решения D17 того же производителя. G17 призван обеспечить около 450 кВт (60 Гц) при 1,8 тыс. об/мин, предлагая довольно высокую мощность при компактных размерах. Способность к быстрому принятию нагрузок и незамедлительной подаче питания обеспечивает работу во время пиковых нагрузок или перебоев электроснабжения.

G17 обеспечивает дополнительную гибкость в выборе топлива, работая как на обычном природном газе «трубопроводного» качества, так и на газе из «возобновляемых» источников. Двигатель готов к подключению к трубопроводу без использования дополнительных систем подготовки топлива и является более экологичной альтернативой вариантам на дизельном топливе в тех областях, где критически важна бесперебойная работа, устойчивость и хорошие экологические показатели, говорит Volvo Penta.

G17 разработан для уменьшения выбросов оксидов азота и твёрдых частиц. Соответствие стандартам Агентства по охране окружающей среды США (EPA) для стационарных энергетических установок, а также усовершенствованная система управления сгоранием, рециркуляции отработанных газов низкого давления (EGR) и трёхкомпонентный каталитический нейтрализатор делает новинку подходящим вариантом для компаний с жёсткими обязательствами в области ESG или работающих в зонах со строгими требованиями к качеству воздуха.

Компактная, штабелируемая платформа, по данным разработчика, идеально подходит для ограниченных пространств вроде дата-центров. Работающий на природном газе двигатель также можно интегрировать в системы, сочетающие ДВС с возобновляемым топливом и аккумуляторными энергохранилищами. Модульная архитектура позволяет создавать довольно гибкие энергосистемы, способные развиваться с учётом изменения спроса. Затраты на топливо потенциально ниже в сравнении с дизельными вариантами, а конструкция, обеспечивающая снижение уровня шума, обеспечивает ещё большую привлекательность для потребителей.

Размеры и система охлаждения G17 эквивалентны двигателям D16 и D17, что упрощает установку и модернизацию. Новый вариант поставляется в виде полностью интегрированного OEM-решения. Оптимизация компоновки компонентов и уменьшение числа цилиндров повышает ремонтопригодность и способствуют снижению общей стоимости владения на протяжении срока службы двигателя.

Это не единственные современные решения на рынке двигателей для генерации энергии. Например, Boom Supersonic, занимающаяся строительством сверхзвуковых самолётов коммерческого назначения, представила газовую турбину Superpower мощностью 42 МВт. Более того, Управление энергетической информации США (EIA) представило доклад, в котором предлагает применять списанные авиационные двигатели военных самолётов для снабжения электричеством дата-центров, таких двигателей на «кладбищах» самолётов можно найти буквально тысячи.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: