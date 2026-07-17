Для электроснабжения xAI Илон Маск купил за $1 млрд энергокомпании APR Energy, владеющую парком мобильных газовых и дизель-генераторов

Дата-центры Colossus 1 и Colossus 2 регулярно оказываются в центре внимания из-за несанкционированного использования газовых турбин для генерации необходимой энергии. Хотя стоящий за проектами Илон Маск (Elon Musk) также владеет и «солнечными» мощностями для получения электричества и крупными энергохранилищами (через Tesla Energy), бизнесмен делает всё более крупные ставки на мобильные газовые генераторы, сообщает Tom’s Hardware.

Не так давно Маск приобрёл компанию APR Energy для поддержки проектов газовой энергетики для своих площадок. Точная сумма сделки пока неизвестна, но по данным, имеющимся в открытых документах, только одному миноритарному акционеру заплачено $50 млн за долю в 5 %. Простые подсчёты косвенно свидетельствуют, что полный выкуп долей у прочих акционеров обошёлся в $1 млрд, если для каждого из них действовали схожие или такие же расценки.

Такие крупные сделки обычно сопровождаются пресс-релизами, но в данном случае данные стали достоянием общественности только благодаря уведомлению Федеральной торговой комиссии США (FTC) о досрочном прекращении проверки сделки без дальнейшего анализа. Неизвестно, почему Маск не стал афишировать сделку, но пока SpaceX (xAI) испытывает некоторые проблемы — компанию сейчас обвиняют в том, что Colossus активно загрязняют окружающую среду.

С финансовой точки зрения покупка APR Energy выгодна Маску, особенно если на аренду генераторов тратятся миллионы долларов. Вполне объяснимо, почему xAI намерена и дальше использовать мобильные турбины вместо подключения к магистральным электросетям. Дата-центром нужны огромные энергетические мощности, поэтому потребовалась бы модернизация всей инфраструктуры, отвечающей за обслуживание объектов. Также на получение разрешений для подключения ЦОД к сетям пришлось бы потратить месяцы, если не годы.

Наконец, для подключения к электрическим магистралям потребовалось бы преодолеть многочисленные регуляторные барьеры и сопротивление местных жителей. Последние опасаются повторения ситуации, когда энергосеть PJM «необратимо» повысила тарифы на 76 %, и вина за это возлагается на проекты дата-центров, требующие много ресурсов.

Даже без стационарной электростанции, которую Маск, по слухам, ждёт из-за рубежа, местные сообщества уже выступают против инициатив конгломерата Маска. Уже подан иск против бизнесмена и его компании в связи с ущербом для окружающей среды и населения, но, похоже, борьба лёгкой не будет. На защиту Маска встало Министерство юстиции США, заявившее, что Colossus 2 выполняет ряд критически важных для национальной безопасности задач.

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