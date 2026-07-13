Углеродные выбросы Microsoft выросли на четверть — бум ИИ ЦОД ставит под угрозу достижение климатических целей к 2030 году

Компания Microsoft заявила, что выбросы парниковых газов в результате её деятельности в 2025 финансовом году увеличились на 25 %. Драйвером стал быстрый рост инфраструктуры ИИ ЦОД и решение прекратить покупки некоторых типов «зелёных» сертфикатов на возобновляемую энергию, сообщает издание Quartz. При этом на достижение статуса «углеродно-отрицательной», добиться которого Micorosoft обещала шесть лет назад, остаётся всего четыре года.

Согласно отчёту 2026 Environmental Sustainability Report за указанный отчётный период валовый объём выбросов составил 34 млн т эквивалента CO 2 . С учётом приобретённых «углеродных кредитов» некомпенсированные выбросы составляют 20 млн т, тогда как годом ранее этот показатель составлял 16 млн т. Общее энергопотребление компании выросло на 24 % г/г.

По словам президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), темпы внедрения доступных природосберегающих решений не поспевают за потребностями ИИ-инфраструктуры. Отчасти рост выбросов обусловлен решением Microsoft о приостановке закупок «непакетированных» краткосрочных сертификатов на возобновляемую энергию и углеродных кредитов. Считалось, что это позволит перенаправлять средства на инициативы, обеспечивающие новые «чистые» мощности для электросетей.

В целом Microsoft придерживается «портфельного» подхода, охватывающего удаление углекислого газа, поддержку «безуглеродной» энергетики, использования экологически чистых материалов и топлива. Компания утверждает, что по-прежнему намерена добиваться отрицательного уровня углеродных выбросов к 2030 году. Вместе с тем на «косвенные» выбросы Scope 2, связанные с закупаемой на стороне электроэнергией, приходится 13 % углеродного следа компании в сравнении с приблизительно 2 % годом ранее.

Но есть и успехи — Microsoft заявила, что её мировое потребление энергии впервые на 100 % покрыто за счёт электричества из возобновляемых источников, о чём, впрочем, докладывалось ещё в феврале. Также компания впервые стала водно-положительной. Кроме того, она второй год подряд сообщает о повторном использовании и переработке 92 % списанных облачных серверов. По её данным, сегодня она располагает соглашениями о покупке чистой энергии на 40 ГВт в 26 странах, из них 19 ГВт уже ввели в эксплуатацию.

Проблемы с достижением климатических целей испытывают и другие техногиганты. Так, Google в экоотчёте за 2026 год раскрыла информацию о росте выбросов в цепочках поставок на 25 %, а Amazon отметила рост на 16 %. Публикация подобной статистики Microsoft происходит на фоне критики за недавние решения в сфере энергетики. Раскрытая в июне сделка связывает Microsoft и Chevron, речь идёт о совместной работе над проектом электростанции на природном газе в Западном Техасе для питания ЦОД.