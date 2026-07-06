Передовой ИИ ЦОД Microsoft Fairwater в Висконсине оказался не только продвинутым, но и шумным

Недавно Microsoft объявила о вводе в эксплуатацию своего самого передового дата-центра по проекту Fairwater в Маунт-Плезант (Mount Pleasant) в Висконсине, который со временем станет вдвое крупнее. Однако вскоре после запуска дата-центра группа местных жителей подала к компании коллективный иск, в котором жалуется на высокий уровень шума от нового объекта, сообщает Wisconsin Public Radio.

Коллективный иск подан на днях в Окружной суд восточного округа Висконсина тремя гражданами, проживающими вблизи дата-центра. В исковом заявлении сообщается, что в процесс эксплуатации и обслуживания оборудования создаётся «чрезмерный и необоснованный» шум, который достигает собственности истцов. Тем самым причиняется ущерб их собственности с нарушением права на спокойное пользование ею. Кроме того, Microsoft обвиняется в халатности, поскольку компания, по словам истцов, не принимает достаточных мер для устранения проблемы.

В иске утверждается, что ЦОД создаёт значимое шумовое загрязнение из-за работы дизельных генераторов и HVAC-систем, включая чиллеры, градирни, вентиляционные установки и др. — при этом сама Microsoft гордится системой охлаждения ЦОД, называя её одной из крупнейших в мире. В иске же подчёркивается, что шум не просто чрезмерный, но и «постоянный и повсеместный». Утверждается, что хотя некоторые процессы создают слышимый шум, значительная часть шумового загрязнения приходится на низкочастотный инфразвук.

Представитель Microsoft заявил, что компания стремится быть «хорошим соседом». 15 апреля компания сообщила, что жители к северу от ЦОД заметили «монотонный гудящий звук». Хотя уровень этого шума якобы соответствовал местным нормативам, Microsoft заявила, что серьёзно относится к подобным отзывам, и назвала источником шума являются охлаждающие вентиляторы. 18 июня было объявлено, что инженеры провели тесты и приняли меры по снижению уровня шума. С тех пор, как заявляют власти Маунт-Плезант, официальных жалоб больше не было.

Есть и другие жалобы, в частности, на шум и пыль со строительных площадок, где возводят новые очереди проекта. Причём пыли столько, что, по словам некоторых, мыть машины нет смысла, хотя компания обещала, что подметально-уборочные машины будут работать по 10 часов в день, а на выездах со стройплощадок установят системы помывки покрышек. Речь идёт также о световом загрязнении, увеличении транспортного трафика и изменении сельского ландшафта. По словам Microsoft, строительные работы разрешены с 06:00 до 22:00, но не всех жителей это устраивает. Некоторым даже пришлось переехать из-за возникших неудобств.

Microsoft подчёркивает, что продолжает работать с генеральным подрядчиком, чтобы устранять проблемы и свести к минимум влияние строек на соседние населённые пункты. При этом в новостях сообщалось, что в строительстве принимают участие почти 10 тыс. рабочих, а Microsoft и её подрядчики нанимают всё новых людей. Тем временем глава поселения Маунт-Плезант очень высоко оценил открытие дата-центра. По его словам, это историческая веха для всего округа.

Стоить отметить, что чрезмерные восторги по поводу строительства ЦОД чреваты неприятностями для самих американских чиновников. Так, в апреле появилась новость, что в городке Фестус штата Миссури, после того, как городской совет без лишнего шума одобрил строительство дата-центра стоимостью $6 млрд, избиратели отстранили от должности половину его членов. А QTS и Compass были вынуждены отказаться от строительства крупного кампуса в Вирджинии, поскольку местные жители и активисты сделали работу компаний и партнёров невозможной.

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