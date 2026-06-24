Microsoft запустила свой самый мощный ИИ ЦОД Fairwater в Висконсине — через два года после анонса

Официально заработал самый мощный дата-центр Microsoft, расположенный в Маунт-Плезант (Mount Pleasant, Висконсин). Компания объявила, что полностью завершила строительство ЦОД чуть более чем через два года после первого анонса, сообщает Datacenter Dynamics. В начале июня о старте работы сообщала NVIDIA. По словам Microsoft, ЦОД стал домом для мощнейшего ИИ-суперкомпьютера в мире

Кампус в Маунт-Плезант относится к проекту Fairwater и является частью ИИ-кластера из множества зданий. Microsoft развивает площадку в Маунт-Плезант уже несколько лет. Изначально компания получила в распоряжение землю, на которой Foxconn рассчитывала построить новые производственные мощности. Строительство началось в 2023 году, изначально предполагалось освоить более 127 га и построить три объекта общей площадью 111 485 м2.

В конце 2023 года облачный гигант получил разрешение на дополнительное расширение ещё на 404 га и с тех пор занимался покупками необходимой земли, включая участок на 64 га в августе прошлого года. Компания купила его за $43 млн. В январе 2026 года компания получила разрешение на строительство ещё 15 зданий ЦОД на территории кампуса.

Кампус поможет обеспечить внедрение новых ИИ-инноваций в мировом масштабе, на местном уровне будут созданы «долгосрочные экономические возможности» за счёт создания сотен рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников и дальнейших инвестиций в регион. Представители Маунт-Плезант заявили, что речь идёт об исторической вехе. Благодаря инвестициям Microsoft локация станет «точкой притяжения» для инноваций и технологического развития.

По оценкам Microsoft, с 2024 по 2028 гг. компания инвестирует на местном уровне $4,7 млрд в строительство объектов гиперскейл-уровня в штате. Второй объект кампуса, как ожидается, будет завершён в 2028 году. Дополнительно Microsoft запустила ЦОД проекта Fairwater в Атланте (Джорджия) в ноябре 2025 года.

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