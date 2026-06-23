Большой апгрейд: Microsoft построит 2-ГВт ИИ ЦОД в техасском Пекосе

Microsoft объявила об одном из крупнейших разовых увеличений мощностей ЦОД в истории компании. В Пекосе (Pecos, Техас) она строит кампус на 2 ГВт. В следующие 5–7 лет многомиллиардная инвестиция поможет осуществить инновации нового поколения с прицелом на долгосрочную перспективу, говорит компания, у которой уже есть успешный опыт развития ЦОД в регионе Сан-Антонио в течение более чем десяти лет. Новый объект дополнит крупные ЦОД проекта Fairwater в Атланте и Висконсине.

Спрос клиентов на ИИ и облака продолжит расти, и для его удовлетворения потребуется не просто больше мощностей ЦОД, а предсказуемых, устойчивых мощностей, способных быстро масштабироваться, говорит Microsoft. Именно поэтому кампус в Пекосе получит собственные генерирующие мощности непосредственно на площадке, что позволит вводить объекты в эксплуатацию в темпе, необходимом клиентам, с сохранением устойчивой работы. Энергетическая инфраструктура оплачивается самой Microsoft.

При этом компания руководствуется принципом Community First, в соответствии с которым уделяется внимание интересам местного населения. Помимо создания новых рабочих мест, компания будет инвестировать в подготовку кадров, в первую очередь для своих же ЦОД, и поддержку малого бизнеса. Впрочем, инвестиции касаются не только непосредственно ЦОД, но и поддержки НКО и прочих структур. Кроме того, компания систематически повышает энергоэффективность своей инфраструктуры. В Техасе она законтрактовала уже 4,7 ГВт энергии из возобновляемых источников и продолжает наращивать возможности в этой сфере по мере изменения спроса.

На начальном этапе кампус ЦОД будет работать от расположенной рядом газовой электростанции «за счётчиком», оснащённой системой Selective Catalytic Reduction для снижения выбросов оксидов азота. В дальнейшем планируется подключить кампус к электросети и сделать генерирующие мощности частью региональной электросистемы. Также Microsoft планирует использовать в своих ЦОД замкнутые системы охлаждения, существенно сокращающие потребность в чистой воде. Планируется минимизировать зависимость от источников пресной воды в целом, используя, где можно, непитьевую воду.

По данным Converge! Digest, Microsoft и Chevron подписали соглашение сроком на 20 лет о покупке «чистой» энергии в рамках инициативы Project Kilby в Западном Техасе. Строительство генерирующих мощностей будет осуществляться дочерней структурой Chevron — Energy Forge One совместно с Engine No. 1. Поэтапно будут введены 2,67 ГВт генерируюших мощностей, преимущественно на базе газовых турбин GE Vernova, а также Caterpillar (Solar Turbines). Окончательное решение об инвестициях будет принято до конца 2026 года, подача энергии должна начаться в 2028 году.

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