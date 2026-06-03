ЦОД проекта Fairwater заработал в Висконсине, Microsoft одобрила использование систем NVIDIA Vera Rubin

Компания Microsoft запустила очередную ИИ-фабрику проекта Fairwater, на этот раз — в Висконсине. Ввод в эксплуатацию состоялся раньше запланированного срока, на объекте заработали сотни тысяч ИИ-систем NVIDIA Grace Blackwell, в частности NVIDIA GB200.

Объект подключён к аналогичной ИИ-фабрике в Джорджии. В результате сформирована масштабируемая распределённая вычислительная система для самых требовательных передовых ИИ-моделей.

Благодаря совместной работе над системами электроснабжения, охлаждения и сетевой инфраструктурой NVIDIA Spectrum-X Ethernet, а также новому сетевому протоколу Multipath Reliable Connection (MRC) с распределением пакетов данных по множественным маршрутам, архитектура Fairwater позволяет оптимизировать «экономику токенов» — стоимость обработки и генерации данных искусственным интеллектом.

Дополнительно Microsoft уже завершила проверку платформы NVIDIA Vera Rubin — соответствующее оборудование уже выпускается в больших масштабах. Облачный гигант подтвердил готовность платформы к развёртыванию в дата-центрах Microsoft Azure.

NVIDIA Vera Rubin может использоваться наряду с системами Blackwell без необходимости модернизации инфраструктуры. Она обеспечивает производительность при инференсе до 10 раз выше на каждый затраченный мегаватт потребляемой мощности по сравнению с платформой-предшественницей. Интегрированная технология NVIDIA Confidential Computing защищает модели и данные в процессе работы ИИ-агентов.

Платформа NVIDIA Dynamo представляет собой программное решение для высокопроизводительного инференса, ускоряющее запуск и эксплуатацию ИИ-моделей. Кроме того, она ускоряет запуск моделей в среде AKS (Azure Kubernetes Service). Технология NVIDIA Grove отвечает за распределённую оркестрацию инференса в инфраструктуре Kubernetes.

Речь идёт о запуске новой ИИ-фабрики Fairwater в США. Не так давно в эксплуатацию ввели объект в Атланте, хотя строительство в Висконсине началось довольно давно. В конце апреля глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что кампус строится ударными темпами и будет введён в эксплуатацию раньше намеченного срока.

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