Microsoft создала подразделение Frontier Company для предоставления услуг по внедрению ИИ

Корпорация Microsoft объявила о создании нового подразделения — Frontier Company: его специалисты помогут заказчикам в разработке, развёртывании и управлении приложениями на основе ИИ. Ожидается, что это поможет клиентам в трансформации бизнеса и повышении отдачи от инвестиций в нейросетевые технологии.

Финансовые вложения в Microsoft Frontier Company на первом этапе составят $2,5 млрд. В штат подразделения войдут около 6000 сотрудников — инженеров, отраслевых экспертов, консультантов и специалистов по продажам. Многие из них ранее работали в Microsoft, а теперь сфокусируются именно на предоставлении услуг в области интеграции ИИ сторонним компаниям. Руководителем новой структуры назначен Родриго Кеде Лима (Rodrigo Kede Lima), ранее занимавший пост президента Microsoft Asia.

Специалисты Microsoft Frontier Company будут работать непосредственно на объектах заказчиков, помогая внутренним командам в создании и внедрении ИИ-систем. Такой подход позволит клиентам ускорить реализацию проектов и минимизировать риски благодаря привлечению высококвалифицированных инженеров со стороны. Кроме того, Microsoft Frontier Company поможет заказчикам в последующем улучшении и оптимизации запущенных ИИ-сервисов.

Подчёркивается, что клиенты смогут применять различные ИИ-модели — решения самой Microsoft, а также продукты OpenAI (разработчика ChatGPT), Anthropic (Claude), варианты с открытым исходным кодом, специализированные отраслевые модели и пр. Это обеспечит гибкость и избавит от привязки к какой-либо конкретной экосистеме. В работе будут задействоваться облачные сервисы Azure.

С целью расширения охвата Microsoft развивает партнёрские отношения с системными интеграторами и крупными консалтинговыми фирмами, включая Accenture, Capgemini, EY, KPMG и PwC. Среди первых клиентов Microsoft Frontier Company названы LSEG (London Stock Exchange Group), Land O'Lakes, Unilever и Novo Nordisk.

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