Microsoft создала подразделение Frontier Company для предоставления услуг по внедрению ИИ

 
microsoft software ии интегратор консалтинг реструктуризация

Корпорация Microsoft объявила о создании нового подразделения — Frontier Company: его специалисты помогут заказчикам в разработке, развёртывании и управлении приложениями на основе ИИ. Ожидается, что это поможет клиентам в трансформации бизнеса и повышении отдачи от инвестиций в нейросетевые технологии.

Финансовые вложения в Microsoft Frontier Company на первом этапе составят $2,5 млрд. В штат подразделения войдут около 6000 сотрудников — инженеров, отраслевых экспертов, консультантов и специалистов по продажам. Многие из них ранее работали в Microsoft, а теперь сфокусируются именно на предоставлении услуг в области интеграции ИИ сторонним компаниям. Руководителем новой структуры назначен Родриго Кеде Лима (Rodrigo Kede Lima), ранее занимавший пост президента Microsoft Asia.

Источник изображения: unsplash.com / Simon Ray

Источник изображения: unsplash.com / Simon Ray

Специалисты Microsoft Frontier Company будут работать непосредственно на объектах заказчиков, помогая внутренним командам в создании и внедрении ИИ-систем. Такой подход позволит клиентам ускорить реализацию проектов и минимизировать риски благодаря привлечению высококвалифицированных инженеров со стороны. Кроме того, Microsoft Frontier Company поможет заказчикам в последующем улучшении и оптимизации запущенных ИИ-сервисов.

Подчёркивается, что клиенты смогут применять различные ИИ-модели — решения самой Microsoft, а также продукты OpenAI (разработчика ChatGPT), Anthropic (Claude), варианты с открытым исходным кодом, специализированные отраслевые модели и пр. Это обеспечит гибкость и избавит от привязки к какой-либо конкретной экосистеме. В работе будут задействоваться облачные сервисы Azure.

С целью расширения охвата Microsoft развивает партнёрские отношения с системными интеграторами и крупными консалтинговыми фирмами, включая Accenture, Capgemini, EY, KPMG и PwC. Среди первых клиентов Microsoft Frontier Company названы LSEG (London Stock Exchange Group), Land O'Lakes, Unilever и Novo Nordisk.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1144521
« Назад к ленте

Комментарии