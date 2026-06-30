Microsoft выпустила публичное превью WSL Containers для запуска контейнеров Linux в Windows

Microsoft выпустила первую публичную предварительную версию WSL Containers (WSLC) в рамках релиза WSL 2.9.3. Это новейшее расширение Windows Subsystem for Linux на Windows 11 позволяет разработчикам запускать контейнеры непосредственно в Windows без сторонних утилит.

Компания отметила, что контейнеры стали важной частью современной разработки — от облачных приложений и рабочих нагрузок ИИ до конвейеров тестирования и развёртывания. WSL Containers упрощает этот процесс, предоставляя встроенный, готовый к использованию в корпоративной среде способ создания, запуска и управления контейнерами Linux в Windows без дополнительных инструментов.

Для работы с WSL Containers доступны утилита wslc (или container.exe), похожая на docker, и API. Предварительная версия WSLC включает в себя все возможности управления жизненным циклом контейнеров, различные сетевые возможности, поддержку GPU, интеграцию SDK для C++ и C#/WinRT, а также другие инструменты и возможности, включая поддержку API в MSBuild и CMake. Благодаря API можно встроить операции в контейнерах непосредственно в нативные приложения Windows, определяя этапы создания контейнера непосредственно в файлах проекта.

Также компания добавила VirtIOFS в качестве новой файловой системы по умолчанию для контейнеров WSL, что обеспечивает до двух раз более высокую производительность по сравнению с прошлой версией. Дополнительно были улучшены сетевые возможности и высвобождение неиспользуемой памяти. Заодно Microsoft представила экспериментальный сетевой режим Consomme, который обеспечивает улучшенную совместимость с различными сетевыми конфигурациями, направляя сетевой трафик Linux напрямую через Windows (т.е. с применением всех политики и т.п. самой Windows).

Как отметил The Register, ни одна из этих возможностей не будет включена по умолчанию в WSL. «Поскольку эти изменения затрагивают критически важные пути, такие как доступ к файловой системе и сети, на данный момент они включены только в контейнерах WSL», — сообщила Microsoft.

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