Платформа HPE Supercomputing Programming Software упростит работу с мультивендорными системами ИИ и HPC

Компания HPE представила новую унифицированную программную платформу HPE Supercomputing Programming Software, предназначенную для того, чтобы помочь клиентам справляться с растущей сложностью работы с HPC-средами мультивендорных систем, обеспечивая согласованность между системами HPE.

HPE отметила, что разработка приложений для работы на HPC-платформах, таких как кластеры HPE Cray GX5000, требует от разработчиков использования языков программирования и фреймворков, специфичных для конкретной архитектуры чипа. Клиенты используют пакеты, предлагаемые AMD, Intel или NVIDIA, и т.д., и задача клиента — убедиться, что они совместимы с её платформой Cray.

HPE будет сотрудничать с производителями чипов для объединения их инструментов разработки в рамках новой платформы, заявил Джим Лухан (Jim Lujan), вице-президент по системной инженерии HPE в интервью HPCwire. По его словам, с помощью HPE Supercomputing Programming Software компания предоставит, по сути, контейнеры с поддержкой их экосистем. HPE берёт на себя обеспечение первой линии поддержки, когда у клиентов возникают проблемы — вместо того, чтобы просто переправлять сообщения производителям чипов, сказал Лухан.

Он также отметил, что HPE всё больше переходит на open source, дополняя проприетарные компоненты софтом из открытой экосистемы, что расширяет возможности клиентов. Нынешнее обновление поддерживает Kubernetes, а также открытые инструменты разработки AMD и NVIDIA.

HPE Supercomputing Programming Software предлагает простой подход к многовендорным средам и процессу интеграции, помогая ускорить циклы развёртывания и минимизировать риск нестабильности системы. Платформа поддерживает серверы HPE ProLiant, включая модели HPE ProLiant DL и XD, оптимизированные для различных задач обучения, настройки и ИИ-инференса, что обеспечивает согласованный и упрощённый опыт работы на разных платформах для крупных предприятий.

Новый программный стек также обеспечивает больше возможностей для разработки клиентами приложений ИИ и HPC с многопользовательским режимом, важность которого возросла в основном из-за требований суверенитета, предъявляемых компаниями, организациями и государственными учреждениями, находящимися за пределами США.

HPE добавила многопользовательский режим в инструмент Smart Update Manager (SUM), чтобы клиенты могли изолировать свои данные, а также его поддержку в уже поставленных потребителям коммутаторах Slingshot 400 и СХД Cray E2000. «В последнее время наблюдается большой спрос на многопользовательский режим и его поддержку, — сообщил Лухан. — Мы всегда поддерживали множество пользователей, но теперь есть желание добиться большей изоляции данных и их разделения для некоторых наших клиентов».

HPE также расширила свою программу вывода из эксплуатации систем, включив в нее серверы с воздушным охлаждением для ИИ и HPC. Согласно данным компании, в в 2025 году 85 % серверов, прошедших через центры обновления, были переработаны и возвращены в активное использование, а 1,7 Эбайт данных были надёжно удалены.

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