Вышла новая версия WineHelper — программы для запуска Windows-приложений в ОС «Альт» Linux

Компания «Базальт СПО» представила новую версию WineHelper — программного решения для установки и запуска Windows-приложений в операционных системах семейства «Альт». Инструмент WineHelper построен на базе портативной сборки Wine, дополненной набором скриптов, автоматизирующих развёртывание ПО Windows в среде Linux.

Обновлённая редакция WineHelper получила графический пользовательский интерфейс и возможность запуска программы непосредственно из меню приложений ОС «Альт». В дополнение к этому появились два режима установки Windows-программ — автоматический и ручной, новая вкладка «Менеджер префиксов» с расширенными настройками Wine, а также инструменты резервного копирования созданных префиксов.

WineHelper поддерживает автоматическое развёртывание более 40 программных продуктов Windows, в числе которых T-Flex CAD, «Декларация», «СТМ-Финансы», «R-Инфо», SCAD Offce, «Налогоплательщик ЮЛ», «Монитор ЭД» и многие другие востребованные в корпоративной среде решения.

Программы добавляются в WineHelper по запросам заказчиков.

