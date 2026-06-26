Apatura пытается убедить жителей, что 300-МВт ЦОД через дорогу от их домов принесёт только пользу

В ответ на план строительства в Шотландии дата-центра мощностью 300 МВт было согласованно подано более 800 возражений, сообщает Datacenter Dynamics. Местные жители недовольны вероятным загрязнением окружающей среды, в том числе шумовым, поскольку запрашиваемый для ЦОД участок чуть ли не вплотную прилегает к некоторым домам.

Специализирующаяся на возобновляемой энергетике компания Apatura намерена построить ЦОД на площадке Glenbervie Business Centre в Ларберте (Larbert) и уже подала заявку, желая получить разрешение на строительство объекта из двух зданий. Однако местные жители выразили резкий протест. Так, один из них заявил, что, живя в 20 м от участка, столкнётся с серьёзным круглосуточным шумом и вибрацией от систем охлаждения, инженерного оборудования и в случае работы резервных генераторов. К указанному участку действительно прилегают жилые дома, отель, медицинское учреждение, муниципальные и бизнес-объекты.

Apatura же утверждает, что построить ЦОД планируется на пустующем участке, уже прошедшем зонирование для бизнеса или промышленного использования. Объект потребует £1 млрд ($1,32 млрд) вложений и позволит создать 1,3 тыс. постоянных рабочих мест для обслуживания ЦОД. Питаться объект будет от местной энергосети, для чего придётся возвести на площадке новую подстанцию. Дополнительно будут развёрнуты резервные дизельные генераторы, а также аккумуляторное энергохранилище, которое компания разместит в 3 км к северу от ЦОД. Разрешение на строительство хранилища уже выдано. Если одобрят и строительство ЦОД, он может заработать уже в 2028 году.

По словам Apatura Energy, компания тесно работала с владельцем земли Scottish Enterprise, муниципальными властями, частными лицами и организациями для того, чтобы убедить их в позитивном долгосрочном вкладе проекта в жизнь семей и бизнеса в районе. Площадку в Ларберте выбрали благодаря стратегически выгодному местоположению и наличию качественного подключения энергосети. Ранее компания намеревалась построить ЦОД на землях сельхозназначения за пределами округа, но не смогла добиться разрешения. В итоге чиновники раскритиковали компанию, заявив, что она фактически пошла по пути наименьшего сопротивления.

В последнее время противодействие строительству ЦОД только усиливается, особенно в США. В Индианаполисе дело дошло до стрельбы, а других местах ситуация не столь острая и общественность ограничивается отстранением от работы местных чиновников. В Мэне строительство ЦОД попытались запретить. В Огайо отменили налоговые льготы для дата-центров — выяснилось, что недополученные налоги могут исчисляться миллиардам, а рабочих мест создаётся не так уж много. Наконец, в июне власти Вирджинии под давлением общественности отклонили проект 900-МВт ЦОД Tract.

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