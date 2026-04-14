Microsoft обрушила рынок углеродных кредитов, разом остановив все закупки

Microsoft неожиданно приостановила все закупки «углеродных кредитов» у компаний, тем или иным способом сокращающих вредные выбросы в атмосферу. При этом Microsoft является крупнейшим корпоративным покупателем подобных «квот», что скажется на рынке «зелёных» технологий, сообщает Datacenter Dynamics.

По имеющимся данным, техногигант начал информировать поставщиков и партнёров, что закупка кредитов приостановлена на неопределённый срок. Фактически компания нанесла удар по всему рынку захвата углерода и «зелёных» решений, поскольку в последние годы он во многом зависел от Microsoft, сделавшей удаление углерода из атмосферы краеугольным камнем своей стратегии устойчивого развития. Microsoft в ответ заявила, что программа по удалению углерода не закончена и что компания будет развивать и поддерживать текущие проекты, но время от времени возможна корректировка планов.

В своё время гиперскейлер поддерживал самые разнообразные проекты, от традиционного восстановления лесов до измельчённые горных пород, захватывающих и удерживающих углерод. Всего компания приобрела кредиты на удаление более 45 млн т углерода. Ближайший конкурент в лице консорциума Frontier, куда входят Meta✴ и Google, приобрёл углеродные кредиты всего на 1,8 млн т. Прочие игроки рынка гораздо более осторожно и избирательно реализуют свои стратегии приобретения углеродных кредитов.

По имеющимся данным, приостановка связана с тем, что крупные IT-гиганты пытаются найти баланс между достижением амбициозных целей по сокращению углеродных выбросов и растущими потребностями в энергии, обусловленными развитием ИИ. Углеродные выбросы Microsoft быстро растут из-за высокого потребления электроэнергии, что связано с бумом ИИ. Тем не менее, компания по-прежнему считается лидером в сфере устойчивого развития, во многом благодаря активным попыткам сократить загрязнение окружающей среды. Даже без новых кредитов у компании останется огромное портфолио сделок по снижению выбросов, захвату и хранению углерода.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики США (DoE) рассматривало перенаправление более $500 млн, выделенных на проекты по захвату углерода, на поддержку работы устаревших угольных электростанций. Впрочем, «зелёные» программы в США всё ещё есть — на 2026 год предусмотрено выделение более $116 млн на проекты и исследования, связанные с удалением углерода из окружающей среды.

