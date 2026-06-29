ЦОД по всему миру всё чаще становятся мишенью для исков экоактивистов

Согласно последним данным Лондонской школы экономики (LSE), стремительное развитие рынка ЦОД и ИИ всё чаще превращается в предмет судебных разбирательств. При этом тенденция отмечается по всему миру — от США и Великобритании до Чили и Ирландии, сообщает The Guardian. LSE проанализировала более 3,6 тыс. исков, поданных с 2015 года. Оказалось, что количество дел, связанных с энергетикой, водопотреблением и загрязнением воздуха ЦОД постоянно растёт, поскольку многие обеспокоены влиянием инфраструктуры.

Одним из первых из подвергнутых анализу исков подан в 2020 году в Сантьяго (столице Чили), где планировалось строительство крупного ЦОД Google. Местные активисты и муниципалитет оспорили полученные компанией разрешения, посчитав, что проект негативно скажется на городской системе водоснабжения, и без того страдающей от климатических изменений, т.е. засухи. В результате реализация проекта была приостановлена — суд счёл, что климатические последствия строительства не учли должным образом. Тем не менее рост отрасли в Чили это не остановило, и нагрузка на водные ресурсы, уже пострадавшие от засух, растёт.

Ирландия названа одной из ключевых локаций, где исков против ЦОД подано особенно много. Власти страны стремятся развивать отрасль, хотя та потребляет более 20 % всей вырабатываемой энергии страны. В декабре Комиссия по регулированию коммунальных услуг (CRU) Ирландии заявила, что крупные потребители энергии вроде операторов ЦОД получат возможность использовать ископаемое топливо ещё шесть лет, после чего на возобновляемую энергетику должно приходиться не менее 80 % их энергопотребления.

НКО Friends of the Irish Environment (FIE), Friends of the Earth Ireland и ClientEarth стремятся добиться пересмотра этого решения в судебном порядке, поскольку опасаются того, что оно только укрепит зависимость Ирландии от природного газа на годы вперёд. FIE поданы и другие иски, связанные с заявками на строительство ЦОД в Ирландии, включая один против местного Агентства по охране окружающей среды в связи с тем, что оно одобрило один из проектов в Южном Дублине.

Противодействие в юридическом поле усиливается и в США. В Калифорнии город Питтсбург теперь обязан требовать от ЦОД использовать возобновляемую энергию и очищенные сточные воды для охлаждения. В Джорджии и Пенсильвании идут судебные процессы против регуляторов, одобривших строительство новых ЦОД, работающих за счёт ископаемого топлива. В Миссисипи активисты утверждают, что xAI нарушает Clean Air Act, используя газовые генераторы без разрешений, а Минюст США пытается заблокировать рассмотрение дела, утверждая, что компания играет ключевую роль для безопасности США.

В Великобритании активисты оспорили решение властей о продвижении ЦОД гиперскейл-уровня в Бакингемшире. НКО Foxglove и Global Action Plan, интересы которых представляли юристы Leigh Day, заявили, что власти игнорировали требования проекта к электричеству и водным ресурсам, а также не дали должной оценки климатическим последствиям такой инициативы. Впоследствии британское правительство признало, что в ходе принятия решения были допущены процедурные ошибки, а иск отозвали.

LSE отмечает, что процессы в США и Великобритании показывают, как такие разбирательства способствуют изменению подходов к принятию решений, касающихся климата, даже если истцы не добьются решений в свою пользу. Кроме того, разбирательства могут повысить прозрачность принятия решений. В LSE подчёркивают, что подобные иски далеко не всегда подаются для остановки строительства дата-центров. Зачастую главное в них — не допустить дальнейшего укрепления зависимости от ископаемого топлива.

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