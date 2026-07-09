Шотландия готова ввести мораторий на строительство дата-центров

Шотландские политики призывают ввести временный национальный запрет на строительство ИИ ЦОД. Крупнейшая в местном парламенте Шотландская национальная партия (Scottish National Party, SNP) говорит о целесообразности временного моратория, ссылаясь на опасения ущерба окружающей среде, сообщает Datacenter Daynamics. Дело осложняется тем, что округ Норт-Ланаркшир (North Lanarkshire) объявлен британским правительством «зоной роста ИИ» (AI Growth Zone).

По данным местных СМИ, национальный совет партии, играющий ключевую роль в руководстве SNP, проголосовал за поддержку моратория на новые ЦОД. Представитель партии подчеркнул, что дата-центры стремительно развиваются, и SNP обеспокоена воздействием на окружающую среду и энергоресурсы. Сообщается, что шотландское правительство рассматривает меры обеспечения баланса расширения объектов с национальными целями в сфере климата и энергетики. В том числе рассматривается вопрос возможной приостановки рассмотрения новых заявок.

Местные «зелёные» (Scottish Green Party) уже требовали моратория, а вместе две партии имеют в парламенте Шотландии уверенное большинство, поэтому любые законодательные инициативы соответствующей направленности, вероятно, будут приняты. Тем более, что обеспокоенность вопросами ЦОД выражали и представители других партий. И хотя сейчас рынок ЦОД в Шотландии невелик, ИИ-бум не обошёл регион стороной — девелоперы представляют всё новые проекты дата-центров.

По данным Scottish Green Party, на территории всей Шотландии предложено строительство не менее 24 ЦОД гиперскейл-уровня. Если все их одобрят и построят как задумано, они потребует в полтора раза больше энергии, чем нынешнее пиковое потребление всего региона, что окажет на электросети, источники возобновляемой энергии и водные ресурсы огромное давление, а также поставит под вопрос достижение климатических целей. Среди крупных проектов — 300-МВт ЦОД недалеко от Фолкерка (Falkirk), 600-МВт площадка Файфе (Fife) и расширение кампуса DataVita в районе Глазго на 500 МВт.

Национальный мораторий на новые ЦОД несколько лет действовал в Сингапуре, хотя сейчас ограничения постепенно смягчаются. На местном уровне моратории вводили в Амстердаме и Дублине, с последующими послаблениями, а в США запреты всё активнее внедряются на уровне муниципалитетов. Более того, недавно парламентарии штата Мэн приняли запрет на новые крупные ЦОД, но законопроект был заблокирован на уровне губернатора.

Если мораторий введёт Шотландия, её правительство вступит в конфронтация с «центральными» властями Великобритании, активно поощряющими строительство новых объектов подобного рода, считая их драйверами экономического роста. Ранее сообщалось о намерении Великобритании стать «ИИ-сверхдержавой».

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