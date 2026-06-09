AMD поддержит суверенный ИИ в Великобритании, инвестировав в ИИ-отрасль страны £2 млрд

В следующие пять лет AMD рассчитывает инвестировать в усиление ИИ-экосистемы Великобритании до £2 млрд ($2,7 млрд), создав новую инфраструктуру, программы совместных исследований и подготовки кадров. По словам представителя техногиганта, новая стратегия согласуется с правительственным проектом AI Opportunities Action Plan и стратегией AI Hardware Strategy, с основным акцентом на суверенные ИИ-возможности, научные вычисления и передовые исследования, сообщает Converge Digest.

Ключевой компонент инициативы — расширение вычислительной ИИ-инфраструктуры. AMD и Dell Technologies поддерживают две новые суперкомпьютерные системы в Кембриджском университете. Суперкомпьютер Zenith AI, финансирование которого осуществляется Министерством науки, инноваций и технологий (DSIT) и структурой UK Research and Innovation (UKRI), строится как платформа для использования ИИ в науке. Система Sunrise создаётся совместно с Управлением по атомной энергии Великобритании для поддержки исследований в сфере термоядерных технологий. Оба суперкомпьютера будут использовать GPU-ускорители AMD Instinct, CPU AMD EPYC и программное обеспечение AMD для решения задач в сфере здравоохранения, климатологии, материаловедения, разработки научных ИИ-моделей и др.

Также AMD анонсировала исследовательские партнёрства с Имперским колледжем Лондона и компанией Oriole Networks. В первом случае взаимодействие сосредоточено на вычислительных дисциплинах, здравоохранении, моделировании климата, ИИ-оптимизации, обработке значительных объёмов данных и др.

В то же время AMD и Oriole Networks принимают участие в проекте Scaling Inference Lab британского агентства ARIA (Advanced Research and Invention Agency). Проект стоимостью £50 млн направлен на устранение ряда проблем современной ИИ-инфраструктуры. Он объединяет фотонную сетевую архитектуру PRISM компании Oriole, ИИ-ускорители AMD Instinct, а также процессоры EPYC для оценки новых подходов к масштабированию задач ИИ-инференса с меньшей задержкой и повышенной энергоэффективностью.

По словам экспертов Converge!, лондонский стартап Oriole Networks намерен преодолеть традиционные ограничения классических ИИ-кластеров. Если в стандартных сетях на основе InfiniBand или Ethernet многократные преобразования оптического сигнала в электрический и обратно создают дополнительные задержки, то архитектура PRISM (Photonic Routing Infrastructure for Scalable Models) заменяет активные электронные коммутаторы «пассивным» оптическим ядром маршрутизации. Прямые оптические соединения узлов позволяют сократить время простоя GPU, связанное с ожиданием обмена данными, что мешает масштабным ИИ-нагрузкам.

PRISM обеспечивает обработку динамического ИИ-трафика без использования электрических буферов пакетов данных. Многомерная коммутация каналов позволяет перенастраивать соединения в режиме реального времени и оптимизировать сеть под интенсивный обмен данными, характерный для больших языковых моделей. Кроме того, Oriole утверждает, что её технология позволяет объединять до миллиона оконечных устройств. В конечном счёте сокращение энергопотребления сетевого ядра может составить до 81 %.

Ключевым элементом архитектуры PRISM является независимость от конкретного типа используемых процессоров и ускорителей. Вместо использования проприетарных интерконнектов, «привязывающих» операторов к определённой аппаратной платформе, Oriole разделяет транспортный и вычислительный уровни инфраструктуры. Компания заявляет, что её технологии интегрируются в существующие стеки ПО через стандартные драйверы PCIe и специализированные библиотеки ускорения вроде NCCL для NVIDIA или RCCL для AMD.

Благодаря этому можно поддерживать разные аппаратные платформы без трансформации базовых ИИ-фреймворков. Будущее внедрение технологии в рамках ARIA Scaling Inference Lab станет значимой проверкой её жизнеспособности для отрасли и продемонстрирует, способны ли полностью фотонные сети гарантировать предсказуемую производительность и обеспечивать открытость проприетарных вычислительных систем в промышленных масштабах.

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