Великобритания выделит £45 млн на ИИ-суперкомпьютер Sunrise для моделирования физики термоядерного синтеза

Власти Великобритании намерены выделить £45 млн (порядка $60 млн) на новый ИИ-суперкомпьютер, специально предназначенный для моделирования процессов, сопутствующих термоядерному синтезу. Систему планируют ввести в эксплуатацию летом 2026 года в кампусе Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA), сообщает The Register.

Модель Sunrise позиционируется, как самый мощный ИИ-суперкомпьютер, специально предназначенный для исследований в сфере термоядерной энергетики. Система мощностью 1,4 МВт финансируется министерским Департаментом энергетической безопасности и нулевых выбросов (Department for Energy Security and Net Zero, DESNZ). Она должна заработать в июне и станет первым элементом «Зоны роста ИИ» (AI Growth Zone) в Калхэме (Оксфордшир).

Задача Sunrise — объединение HPC- и ИИ-вычислений, оптимизированных для исследования физических процессов. Это позволит более точно моделировать различные события и создавать цифровых двойников сложных термоядерных систем до проведения дорогостоящих экспериментов в реальном мире.

Сообщается, что её производительность составит до 6,76 Эфлопс. Речь идёт скорее об ИИ-нагрузках, а не традиционных показателях для суперкомпьютеров, учитываемых в глобальных рейтингах. Тем не менее система может значительно расширить возможности моделирования для британских энергетических программ в сфере термоядерного синтеза.

Также сообщается, что компьютер будет использовать ИИ-ускорители AMD EPYC и Instinct на инфраструктуре Dell PowerEdge, платформа хранения данных будет обеспечена компанией WEKA. По данным UKAEA, за классические вычислительные мощности отвечают 192 двухпроцессорных узла с 56-ядерными Intel Xeon Sapphire Rapids с HBM-памятью. Intel является одной из компаний, поддерживающих проект, наряду с образовательными и государственными структурами — Кембриджским университетом и самим UKAEA.

Представители властей подчёркивают, что система поможет решать ключевые задачи, связанные с термоядерным синтезом, от моделирования турбулентности плазмы до разработки материалов для реакторов и совершенствования технологий для получения тритиевого топлива. Кроме того, предполагается создание цифровых двойников оборудования, что позволит снизить затраты и риски.

Суперкомпьютер будет работать на ряд британских энергетических инициатив, включая программу LIBRTI (Lithium Breeding Tritium Innovation), призванную решить проблему производства трития, а также флагманский правительственный проект STEP, предполагающий создание прототипа электростанции на основе сферического токамака. Великобритания рассчитывает построить его в Ноттингемшире в 2040-х гг.

Также Sunrise является частью более широкой инициативы британского правительства, предусматривающей расширение мощностей для ИИ и HPC. Ранее в 2026 году правительство страны подтвердило инвестиции £36 млн (порядка $48 млн) в суперкомпьютерный центр в Кембридже. Тем временем кампус в Калхэме, вероятно, станет центром ИИ-вычислений, связанных с исследованиям ив сфере энергетики.

Пока неизвестно, поможет ли искусственный интеллект значительно ускорить довольно медленное продвижение к созданию коммерческих термоядерных проектов. Великобритания делает ставку на то, что увеличение вычислительных мощностей поможет решить одну из ключевых задач физики, имеющих важнейшее прикладное значение.

Ещё в 2025 году сообщалось, что на появление коммерческих термоядерных реакторов рассчитывает Microsoft, средства в технологию вкладывают и другие компании — например, в сентябре 2025 года Commonwealth Fusion Systems привлекла на развитие своей термоядерной программы ещё $863 млн, а NVIDIA и General Atomics создали виртуальный термоядерный реактор с помощью ИИ. Впрочем, коммерческих версий термоядерных реакторов пока не существует.

