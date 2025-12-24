Холдинг Трампа слился с разработчиком термоядерных реакторов TAE Technologies, которого поддерживает Google

В рамках сделки на сумму $6 млрд состоялось слияние детища президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Trump Media & Technology Group (TMTG) и TAE Technologies, занятой разработкой технологий термоядерного синтеза, сообщает Datacenter Dynamics. Новая компания должна объединить несколько структур, включая Truth Social, TAE Power Solutions и TAE Life Sciences. После того, как сделка завершится, акционеры компаний, участвующих в сделке, получат приблизительно 50-% доли объединённой компании.

Сообщается, что TMTG согласилась предоставить TAE до $200 млн на момент подписания соглашения и ещё $100 млн после первоначальной подачи формы S-4. Руководством новой компанией должны совместно заняться действующий глава TMTG Девин Нуньес (Devin Nunes) и глава TAE Михл Бинденбауэр (Michl Binderbauer), оба будут работать генеральными директорами новой структуры. После объединения компаний планируется начать строительство первой в мире крупной термоядерной электростанции, мощность которой должна составить около 50 МВт. После этого будут строиться дополнительные станции мощностью 350–500 МВт.

TMTG заявляет, что делает большой шаг вперёд к революционной технологии, позволяющей закрепить энергетическое превосходство США на поколения вперёд. Освоение термоядерной энергетики станет самым значимым технологическим прорывом в энергосфере со времён начала коммерческого использования атомной энергии в 1950-х гг. Новая технология в случае успеха снизит цены на электричество, увеличит его предложение и, вероятно, обеспечит превосходство Америки в сфере ИИ, возродит производственную базу США, а также укрепит национальную оборону. TMTG обеспечит капитал и доступ к публичному рынку, что позволит быстро вывести технологии TAE на коммерческий уровень.

Термоядерный синтез вызывает всё больше интереса у гиперскейлеров, рассчитывающих получить низкоуглеродный источник энергии в обозримом будущем. TAE впервые получила поддержку Google в 2015 году, теперь она сотрудничает с другими бизнесами для совершенствования технологии термоядерного синтеза с использованием машинного обучения. В июне 2025 года TAE привлекла более $150 млн при поддержке Google для финансирования работ над первым реактором. А всего с момента основания она привлекла уже более $1,3 млрд акционерного капитала.

Хотя в разработку соответствующих технологий вкладываются огромные средства, успешная коммерциализация ядерного синтеза в ближайшем будущем до сих пор под вопросом. Большинство экспертов прогнозирует появление готовых коммерческих решений в середине 2040-х гг. Пока же ни одна компания или государство не смогли построить экономически эффективный терморядерный реактор.

Помимо бизнеса, связанного с термоядерной энергетикой, у TAE есть две частично принадлежащих ей компании: TAE Power Solutions и TAE Life Sciences. В июне первая заключила партнёрское соглашение с майнинговой компанией MARA для разработки высокочастотной системы управления энергонагрузками для эффективного удовлетворения энергетических потребностей ЦОД, связанных с ИИ и HPC.

Ставку на термоядерную энергию делают многие участники рынка ЦОД. Например, Microsoft надеется, что ИИ ускорит создание термоядерных реакторов для дата-центров. В июле Google договорилась о покупке термоядерной энергии у детища MIT — Commonwealth Fusion Systems, а в сентябре появилась информация, что последняя привлекла на развитие ещё $863 млн.

