Великобритания потратит $1 млрд на ИИ-суперкомпьютер с британскими чипами

Правительство Великобритании анонсировало План развития аппаратного обеспечения в области ИИ (UK AI Hardware Plan). Речь идёт, в частности, о поддержке местных компаний, разрабатывающих чипы и полупроводниковые технологии для ИИ-систем. Кроме того, власти намерены предоставлять финансовую поддержку учёным, инженерам и техническим специалистам для ускорения вывода передовых продуктов на рынок.

Планом предусмотрено выделение £750 млн (около $1 млрд) на разработку нового национального суперкомпьютера для задач ИИ. Эта система, как ожидается, будет развёрнута в Эдинбургском университете (University of Edinburgh) к 2030 году, став преемником флагманского суперкомпьютера ARCHER2 (на изображении).

Технические подробности в будущем НРС-комплексе не раскрываются. Но известно, что около £400 млн ($535,6 млн) пойдёт на приобретение «чипов следующего поколения». В том числе £150 млн ($200,9 млн) планируется потратить на решения для инференса, а ещё £250 млн ($334,8 млн) — на специализированные процессоры. Предполагается, что в состав национального суперкомпьютера войдут чипы, разработанные в Великобритании. Тендер на создание системы будет объявлен в ближайшее время.

В рамках плана £120 млн ($160,7 млн) пойдёт на финансирование новой программы инноваций в области аппаратного обеспечения для ИИ (AI Hardware Innovation Programme): британские компании получат средства на проектирование, разработку и тестирование передовых микросхем. Как минимум £20 млн ($26,8 млн) из указанной суммы пойдёт на развитие площадки Scaling Inference Lab, созданной Агентством перспективных исследований и изобретений Великобритании (ARIA) и размещённой на платформе CommonAI. На базе этой лаборатории британский стартап Oriole Networks в партнёрстве с AMD развернёт первую в мире крупномасштабную ИИ-систему, использующую исключительно фотонные сети. В составе комплекса планируется задействовать ускорители AMD Instinct и серверные процессоры AMD EPYC.

План также предусматривает выделение £45 млн ($60,3 млн) на инициативы, связанные с подготовкой кадров и повышением квалификации специалистов в области разработки микрочипов. Намечено создание нового Центра подготовки докторантов в сфере проектирования микросхем (Centre for Doctoral Training in Chip Design) стоимостью £12 млн ($16 млн).

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