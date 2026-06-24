Мэры 40 крупнейших городов мира подписали пакт о смягчении действия ЦОД на энергетику и водоснабжение

Главы 40 крупнейших городов планеты договорились о совместной работе для снижения растущего негативного воздействия дата-центров на системы электроснабжения, качество водных ресурсов и состояние жилых сообществ, сообщает Datacenter Dynamics. В ходе мероприятия London Climate Action Week было заключено соглашение The Global Pact for Urban Data Centers.

Предполагается задать стандарты использования низкоуглеродной энергии и более эффективно интегрировать дата-центры в городскую среду в ходе планирования. Ожидается, что правила будут адаптироваться под местные условия, а рамочное соглашение будет рассматриваться как руководство при принятии решений по планированию и выдаче разрешений, а также организации взаимодействия между компаниями и властями.

По словам одного из участников пакта, дата-центры сделали сильнейший «удар» по энергосетям со времён массового внедрения кондиционеров в 1950-е годы. Но если на распространение кондиционеров ушли десятилетия, то мощности ЦОД стремительно выросли всего за несколько лет.

Дальнейшие действия на рынке ЦОД должны основываться на четырёх принципах. В первую очередь предусмотрено использование уже бывших в эксплуатации территорий и объектов с «уважением» к местным сообществам при координации усилий с локальными правительствами для минимизации ущерба здоровью жителей.

Кроме того, предполагается публиковать оценки устойчивости ЦОД и их безопасности для общественного здоровья по измеряемым критериям. Также спрос на электричество необходимо будет удовлетворять без строительства новых электростанций на ископаемом топливе, расширения уже действующих или открытия выведенных из эксплуатации станций такого типа.

Наконец, необходимо будет обеспечить справедливое распределение расходов путём прямого финансирования модернизации энергетической, водной и сетевой инфраструктуры с использованием схемы «справедливой доли» при ценообразовании, тесно связанной с метриками устойчивого развития.

По некоторым данным, новый пакт необходим на фоне беспрецедентного спроса со стороны сектора ЦОД. Так, в Финиксе и округе насчитываются 225 действующих и запланированных дата-центров, которые могут почти удвоить спрос города на электричество. Руководство Лондона заявляет, что ИИ и ЦОД будут играть ключевую роль в будущем процветании городов по всему миру, но жители городов имеют право рассчитывать на то, что рост будет управляться «ответственно».

Действия в рамках пакта будут координироваться НКО C40 Cities — по сути это сеть из около 100 крупнейших городов мира, представители которых совместно работают над контролем климата. Как свидетельствуют результаты исследования Rest of World, около 80 % всех ЦОД мира построены в не слишком благоприятных климатических условиях. Поэтому обеспечить выполнение многочисленных условий пакта будет особенно трудно.

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