Ирландские ЦОД потребляют почти четверть энергии всей страны, и их аппетиты только растут

В 2025 году потребление электричества дата-центрами Ирландии увеличилось на 10 %. Это произошло несмотря на то, что в районе Дублина, наиболее интересного застройщикам и операторам ЦОД, действует фактический мораторий на подключение большинства новых объектов к электросети, сообщает The Register.

По последним данным Центрального статистического управления страны (CSO), на крупные ЦОД приходится 23 % всего учтённого потребления электричества в стране. Доля выросла с 5 % в 2015 году до 14 % в 2023 году и 20 % — в 2023-м. Наконец, в 2025 году она составила 23 %. По статистике CSO, в 2025 году энергопотребление крупных ЦОД составило 7663 ГВт∙ч в 2025 году против 6973 ГВт∙ч годом ранее. Потребление электроэнергии ЦОД неуклонно растёт, с 2015 по 2019 гг. оно более чем удвоилось с 1240 ГВт∙ч до 2490 ГВт∙ч, а в 2019–2025 гг. — утроилось до нынешних значений.

Рост потребления всеми прочими клиентами за тот же период составил всего 2 %. Фактически дата-центры уже потребляют больше электричества, чем все городские домохозяйства, на которые пришлось 18 % всего учтённого потребления. Более того, на домохозяйства в сельской местности пришлось всего 9 %. Ситуация в стране столь серьёзна, что некоторые эксперты опасаются роста потребления ЦОД до трети всего энергопотребления страны.

Фактически Комиссией по регулированию коммунальных услуг (Commission for Regulation of Utilities, CRU) был введён мораторий на подключение новых ЦОД к электросетям, преимущественно в районе Дублина, где расположено большинство подобных объектов. Ограничения были ослаблены в декабре прошлого 2025 года, но по итогам всего года потребление электричества дата-центрами всё равно увеличилось на 10 %.

Согласно новым, более строгим правилам подключения, операторы ЦОД, желающие обеспечить получить более 10 МВт, должны установить генераторы или аккумуляторные энергохранилища аналогичной мощности, чтобы при необходимости вернуть её в национальную энергосеть — такое уже практикуется Microsoft и Digital Realty.

Как и многие другие страны, Ирландия тоже столкнулась с протестами против строительства и работы дата-центров. В этом нет ничего удивительного, поскольку на страну с населением немногим более 5 млн человек приходится свыше 80 ЦОД. При этом протесты растут даже в США. Не так давно под давлением общественности застройщики отказалась от сразу двух сверхкрупных кампусов. Более того, проблемы есть и гораздо ближе к Ирландии. В Шотландии одна из крупнейших партий выступила за мораторий на строительство новых ЦОД.

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