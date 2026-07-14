Ирландские ЦОД потребляют почти четверть энергии всей страны, и их аппетиты только растут

 
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В 2025 году потребление электричества дата-центрами Ирландии увеличилось на 10 %. Это произошло несмотря на то, что в районе Дублина, наиболее интересного застройщикам и операторам ЦОД, действует фактический мораторий на подключение большинства новых объектов к электросети, сообщает The Register.

По последним данным Центрального статистического управления страны (CSO), на крупные ЦОД приходится 23 % всего учтённого потребления электричества в стране. Доля выросла с 5 % в 2015 году до 14 % в 2023 году и 20 % — в 2023-м. Наконец, в 2025 году она составила 23 %. По статистике CSO, в 2025 году энергопотребление крупных ЦОД составило 7663 ГВт∙ч в 2025 году против 6973 ГВт∙ч годом ранее. Потребление электроэнергии ЦОД неуклонно растёт, с 2015 по 2019 гг. оно более чем удвоилось с 1240 ГВт∙ч до 2490 ГВт∙ч, а в 2019–2025 гг. — утроилось до нынешних значений.

Рост потребления всеми прочими клиентами за тот же период составил всего 2 %. Фактически дата-центры уже потребляют больше электричества, чем все городские домохозяйства, на которые пришлось 18 % всего учтённого потребления. Более того, на домохозяйства в сельской местности пришлось всего 9 %. Ситуация в стране столь серьёзна, что некоторые эксперты опасаются роста потребления ЦОД до трети всего энергопотребления страны.

Источник изображения: Kristel Hayes/unsplash.com

Источник изображения: Kristel Hayes/unsplash.com

Фактически Комиссией по регулированию коммунальных услуг (Commission for Regulation of Utilities, CRU) был введён мораторий на подключение новых ЦОД к электросетям, преимущественно в районе Дублина, где расположено большинство подобных объектов. Ограничения были ослаблены в декабре прошлого 2025 года, но по итогам всего года потребление электричества дата-центрами всё равно увеличилось на 10 %.

Согласно новым, более строгим правилам подключения, операторы ЦОД, желающие обеспечить получить более 10 МВт, должны установить генераторы или аккумуляторные энергохранилища аналогичной мощности, чтобы при необходимости вернуть её в национальную энергосеть — такое уже практикуется Microsoft и Digital Realty.

Как и многие другие страны, Ирландия тоже столкнулась с протестами против строительства и работы дата-центров. В этом нет ничего удивительного, поскольку на страну с населением немногим более 5 млн человек приходится свыше 80 ЦОД. При этом протесты растут даже в США. Не так давно под давлением общественности застройщики отказалась от сразу двух сверхкрупных кампусов. Более того, проблемы есть и гораздо ближе к Ирландии. В Шотландии одна из крупнейших партий выступила за мораторий на строительство новых ЦОД.

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