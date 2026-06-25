Qualcomm прогнозирует продажи чипов для ЦОД на $15 млрд к 2029 году, Meta✴ и Microsoft — в числе ключевых покупателей

Компания Qualcomm заявила о намерении продать полупроводники в рамках связанного с ЦОД бизнеса на сумму $15 млрд к 2029 году. Она отходит от выпуска преимущественно чипсетов для смартфонов и прочей потребительской электроники — новость вызвала рост акций компании после закрытия торгов в среду на 12 %, сообщает Reuters.

По словам представителя компании, связанный с ЦОД бизнес принесёт в 2027 финансовом году $5 млрд, из них $1 млрд поступит от покупателей новых кастомных чипов. Также компания объявила, что рассчитывает получить к 2029 году $40 млрд выручки за пределами связанного со смартфонами бизнеса (ранее говорилось о $22 млрд), к тому времени выручка от решений для смартфонов будет не превышать трети от общей. Ранее аналитики Bank of America заявляли, что ежегодная выручка Qualcomm от связанного с ЦОД бизнеса к 2027–2028 гг. будет значительно скромнее, приблизительно $2–$5 млрд ежегодно.

После озвученного прогноза на 5 % выросли в цене и акции Arm Holdings, на основе технологий которой Qualcomm разрабатывает многие из своих чипов. Также объявлено, что новые чипы компании будут покупать Meta✴ и Microsoft. Qualcomm рассчитывает выпускать и кастомные чипы для двух других неназванных гиперскейлеров.

Рост интереса Qualcomm к ИИ-чипам отражает рост давления на рынке смартфонов, который страдает от дефицита чипов памяти, вызванного стремительным ростом спроса на ИИ-инфраструктуру. Кроме того, крупные производители смартфонов вроде Apple и Samsung разрабатывают чипы самостоятельно.

В среду Qualcomm объявила, что Microsoft будет использовать новую категорию решений компании, использующих дешёвые чипы памяти, применяемые в смартфонах и ноутбуках, вместо дорогой HBM-памяти, применяемой NVIDIA или SRAM-модулей, используемых Cerebras Systems. Qualcomm назвала категорию High Bandwidth Compute (HBC). Утверждается, что индустрия получит невероятно ценное предложение в плане соотношения цены и производительности.

По данным Qualcomm, компания Meta✴ будет использовать её новый CPU, получивший название Dragonfly C1000, специально разработанный для ИИ ЦОД — на этом рынке уже есть решения NVIDIA и самой Arm. О двух других гиперскейлерах сообщается, что для них будут выпускаться кастомные чипы, а выручка начнёт поступать ещё до конца текущего календарного года. По данным Qualcomm, запрос на такие решения исходил от самих гиперскейлеров.

Qualcomm, неоднократно пытавшаяся развивать свой бизнес, связанный с ЦОД, снова делает попытку выйти на рынок ИИ и серверов, полный сильных игроков вроде NVIDIA и прочих разработчиков, включая Amazon (Graviton), Google (Axion), Microsoft (Cobalt). Весной заявлялось, что компания планирует начать поставки чипов для ЦОД «ведущему гиперскейлеру» «в декабрьском квартале» и ожидает сотрудничество на несколько поколений чипов.

Также по её данным ведётся работа над тремя вариантами чипов: CPU, ускорителями ИИ-инференса и кастомными ASIC-модулями — в последнем сегменте активно действуют Broadcom и Marvell. Ключевым «полем битвы» называется ниша чипов для ИИ-инференса.

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