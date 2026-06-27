Старая память на новый лад: ASIC Meta✴ Vistara поможет установить DDR4 из б/у серверов в современные системы

Meta✴ подготовила ASIC Vistara, который позволит посредством CXL установить старую память, например, DDR4, взятую из списанных серверов, в новые серверы, что позволит хотя бы частично сгладить дефицит DRAM, из-за которого компания уже вынужденно продлила срок жизни оборудования. В числе преимуществ такого подхода авторы называют практически бесплатное добавление памяти за счёт повторного использования, повышение производительности благодаря использованию большей ёмкости памяти и снижение выбросов углекислого газа.

Meta✴ отметила, что технология CXL в целом не получила широкого распространения из-за «низкой пропускной способности, высокой задержки и высоких накладных расходов». «Например, расширенная память, которую мы используем в производстве, обеспечивает примерно в 10 раз меньшую пропускную способность и примерно на 60 % большую задержку, чем локальная память», — отмечает компания.

В частности, дополнительные контроллеры и мостики между различными интерфейсами добавляют порядка 150 нс задержек. Кроме того, сообщается, что «большинство решений CXL интегрируют DRAM с контроллером, что препятствует повторному использованию DIMM, и часто не поддерживают DDR4, что является обязательным условием для повторного использования старой памяти». При этом у компании были и есть в использовании около десятка различных DDR4 DIMM. По словам Meta✴, эти проблемы решают в компании с помощью совместной разработки аппаратного и программного обеспечения.

«В аппаратной части мы разрабатываем собственную микросхему CXL ASIC, Vistara, оптимизированную для повторного использования DRAM, энергоэффективности и низкой задержки. В программной части мы создаем оптимизированное решение на основе TPP (Transparent Page Placement), определяем подходящее соотношение локальной и расширенной памяти для каждой рабочей нагрузки и автоматизируем конфигурацию для каждой задачи, в том числе отключая расширенную память для нагрузок, чувствительных к увеличению задержки», — говорит компания.

ASIC Vistara имеет два 72-бит канала DDR4-3200 (на практике частота снижена до 2400) с ECC с поддержкой 2DPC, позволяющими установить до 256 Гбайт памяти (на практике 128 Гбайт в четырёх DIMM). Для общения с хостом используется интерфейс PCIe 5.0 x16 (на практике достаточно и x8) с поддержкой CXL 1.1/2.0 Type 3. ASIC потребляет около 9 Вт, а задержка обращений к памяти составляет порядка 50 нс. В состав контроллера входят три управляющих ядра RISC-V. Модули с Vistara, по два на каждый односокетный узел, устанавливаются в отдельные слоты в задней части шасси и обдуваются отдельным потоком воздуха во избежание перегрева и для повышения стабильности работы.

Как сообщается, это решение обеспечивает существенный прирост производительности для различных рабочих нагрузок, включая сокращение количества используемых серверов до 25 % для дезагрегированного машинного обучения и сокращение средней задержки на 29 % для распределённых кешей. Стоит отметить, что Microsoft также озаботилась возможностью использования старых модулей DDR4 и морально устаревших SSD в новых серверах в рамках проекта GreenSKU.

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