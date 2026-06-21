Crusoe обеспечит Meta✴ 1,6 ГВт новых мощностей ЦОД

Компания Meta✴ заключила с Crusoe соглашение не поставку 1,6 ГВт вычислительных мощностей ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. Подписаны контракты на покупку мощностей на объектах Crusoe в Чайлдрессе (Childress, Техас) и Уоррентоне (Warrenton, Миссури). Стоимость сделки не называется.

Ранее в июне Crusoe объявила, что законтрактованные инфраструктурные мощности компании достигли 4,9 ГВт, в том числе речь идёт как о проектах ЦОД для внешних клиентов, так и о собственной облачной ИИ-платформе Crusoe Cloud. В целом портфолио проектов компании превышает 40 ГВт, хотя и не все запланированные кампусы строятся так, как планировалось, например, в Вайоминге. Кампус в Уоррентоне планируется возвести на участке площадью около 137 га, речь идёт о двух зданиях ЦОД площадью по 74 786 м2 и административном здании площадью 3 716 м2.

Crusoe известна в первую очередь кампусом ЦОД в Абилине (Abilene, Техас), созданном на принадлежащей Lancium земле для Oracle и сданном в аренду OpenAI. Недавно там же стартовало строительство ещё одного кампуса мощностью 900 МВт для Microsoft. По слухам, эти мощности хотела получить и Meta✴, но в итоге они достались сопернику.

Хотя Crusoe не выделяет проект в Чайлдрессе на своём сайте, ранее компания уже заявляла, что имеет контракты на строительство ещё двух крупных кампусов в Техасе и одного — в Миссури. Подчёркивалось, что проекты на разных стадиях готовности. Lancium, работавшая с Crusoe в Абилине, участвует и в проекте в Чайлдрессе. Указывается, что площадка имеет возможность получения от местной энергосети 1 ГВт и получила разрешение техасского регулятора ERCOT.

По словам главы Meta✴ Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), компания не исключает запуск собственного облачного сервиса при определённых условиях. Компания активно наращивает вычислительные мощности, и в начале года создала специальное подразделение Meta✴ Compute для расширения ёмкости ЦОД. Цукерберг заявил, что планируется построить десятки гигаватт в текущем десятилетии и «сотни или больше» — в долгосрочной перспективе. Попутно компания заключает соглашения об аренде мощностей у облачных и неооблачных компаний. Так, с Nebius она подписала соглашение на $27 млрд, сделка на $21 млрд заключена и с CoreWeave. Кроме того, с AWS подписан договор об использовании чипов Graviton5.

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