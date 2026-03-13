Crusoe представила периферийные зоны доступности Crusoe Edge Zones для внедрения ИИ-решений где угодно

Компания Crusoe анонсировала запуск периферийных зон доступности Crusoe Edge Zones на базе модульных ЦОД Crusoe Spark, обеспечивающих ИИ-вычисления практически в любой локации. Edge Zones предоставят ИИ-инфраструктуру с низкой задержкой и позволят внедрять суверенные ИИ-решения клиентам со всего мира.

Благодаря Crusoe Edge Zones клиентам доступно развёртывание модулей Crusoe Spark в таких местах, которые недоступны традиционным гиперскейлерам и облачным провайдерам.

Модули ЦОД Crusoe Spark для зон доступности выпускаются на недавно представленном заводе Spark Factory. Благодаря контролю над полным стеком работы над ИИ-инфраструктурой — от заводской сборки до облачной оркестрации — компания Crusoe способна развёртывать новые периферийные облака всего за три месяца. При этом это обойдётся значительно дешевле, чем классические варианты ЦОД. Благодаря этому можно будет предоставлять мощности для ИИ в тех локациях, где ограничены возможности имеющейся устаревшей инфраструктуры.

Crusoe Edge Zones на базе Crusoe Spark — дальнейшее масштабирование вертикально интегрированной концепции «ИИ-фабрик». Зоны оптимизированы для работы с облачной платформой Crusoe Cloud и инференс-службой Managed Inference. Благодаря запатентованной технологии Crusoe MemoryAlloy можно сократить «время до первого токена» в 9,9 раза. Кроме того, система обеспечит в 5 раз более высокую пропускную способность, чем стандартные конфигурации для инференса. В результате периферийные пользователи получат доступ к сверхэффективной инфраструктуре с высоким быстродействием.

Ключевые сценарии применения:

развёртывание Crusoe Edge Zones близ конечных потребителей для обеспечения сверхнизкой задержки — особенно важно там, где помощь ИИ нужна в режиме реального времени;

создание для клиентов выделенных корпоративных кластеров для обучения ИИ и инференса, сочетающих возможность использования собственной инфраструктуры и простоту управляемого облака;

внедрение суверенного ИИ на базе передовой инфраструктуры Crusoe государственными органами и отдельными отраслями, требующими специальной защиты данных — зоны Crusoe можно развёртывать без утечки данных за пределы той или иной юрисдикции.

В компании уверены, что в будущем ИИ-инфраструктура будет включать как гигантские кампусы гигаваттного масштаба для обучения ИИ, так и распределённые модули для обработки информации на периферии. На данный момент Crusoe инвестирует в оба направления.

Концепция сетей модульных ЦОД, практически независимых от крупных кампусов, в последнее время на фоне конфликта на Ближнем Востоке становится всё популярнее. Независимо от этих событий недавно Akamai пообещала развернуть тысячи ускорителей NVIDIA RTX Blackwell для распределённого инференса, а LG разработала модульные ИИ ЦОД AI Box, из которых соберёт 60-МВт дата-центр в южнокорейском Пусане.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: