Microsoft станет реже пересматривать цены в местной валюте на облачные продукты

Microsoft объявила о переходе на ежегодный пересмотр цен в местной валюте на облачные продукты в зависимости от обменного курса с привязкой к доллару. Таким образом клиенты получат большую предсказуемость цен. До этого компания корректировала цены на облачные сервисы в местной валюте два раза в год.

Теперь корректировка цен с учётом обменного курса будет ежегодно производиться 1 января, «за исключением ограниченных исключительных обстоятельств». Уведомления о предстоящей корректировке цен в текущем финансовом году, который начался 1 июля, будут заранее рассылаться партнёрам Microsoft в ноябре. При этом о любых корректировках цен на конкретные продукты и о любых обновлениях цен для потребителей будет по-прежнему сообщаться отдельно. Впрочем, рассчитывать на снижение затрат в резлуьтате

Microsoft и другие публичные облачные сервисы пытаются сделать затраты предсказуемыми, предлагая многолетние сделки с фиксированной ценой. Она также пытается привязать лицензирование к этим соглашениям. Эта практика вызвала жалобы потребителей, что повлекло за собой расследование со стороны европейских регуляторов и юридические проблемы компании в Европейском союзе.

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