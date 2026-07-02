Microsoft поможет Еврокомиссии отстоять механизм передачи данных из ЕС в США

Microsoft заявила, что поможет Еврокомиссии справиться с иском против соглашения EU-US Data Privacy Framework, регламентирующего передачу данных между ЕС и США. Суд уже разрешил компании официально принимать участие в процессе, сообщает The Register.

EU-US Data Privacy Framework с 2023 года позволяет компаниям на законной основе передавать данные из Евросоюза в США. Иск подал французский политик Филипп Латомб (Philippe Latombe), утверждающий, что созданный в США орган Data Protection Review Court (DPRC) для рассмотрения жалоб на нарушения соглашения недостаточно независим и соглашение не обеспечивает соответствующий европейским законам уровень защиты данных.

В первой инстанции, Общем суде ЕС (EU General Court), иск отклонили, но Латомб подал апелляцию в Европейский суд (Court of Justice of the European Union), который окончательно решит, соответствует ли соглашение правовым нормам Евросоюза. Суд разрешил Microsoft подавать письменные юридические заключения и выступать в ходе слушания дела. В опубликованном в минувшие выходные посте Microsoft подтвердила участие в процессе. В компании считают, что исход разбирательства определит, смогут ли многочисленные корпоративные клиенты и дальше пользоваться действующим механизмом передачи данных между ЕС и США.

В корпоративном блоге отмечается, что суд признал наличие у Microsoft заинтересованности в исходе дела, поэтому компания может официально присоединиться к процессу. В качестве участника она сможет письменными заявлениями поддержать Еврокомиссию, участвовать в устных слушаниях и отстаивать важность сохранения действующего механизма, «напрямую приносящего пользу европейской экономике».

В сентябре 2025 года Общий суд ЕС подтвердил законность соглашения, отклонив иск Латомба, утверждавшего, что американский орган DPRC не является независимым, поскольку его решения фактически можно отменить указом президента США. Тем не менее суд, основываясь на материалах дела, пришёл к выводу, что порядок назначения судей в DPRC и принципы работы самого органа обеспечены гарантиями и условиями, обеспечивающими независимость его членов.

Юрист и активист Макс Шремс (Max Schrems) ранее добившийся отмены двух предыдущих соглашений, Safe Harbor (2015) и Privacy Shield (2020) заявил, что иск Латомба касается лишь узкого круга вопросов, поэтому нужно более масштабное судебное разбирательство с более широким набором аргументов, которое может оказаться более успешным. Шремс подчеркнул, что более широкая оценка американского законодательства, особенно использования президентских указов, может привести к пересмотру соглашения. Сейчас уже рассматривается возможность подачи именно такого иска.

Правовые основания апелляции Латомба пока официально не публиковались. По оценкам юристов WilmerHale, Европейский суд исторически придерживается более жёстких позиций, чем Общий суд ЕС при оценке американских практик слежки и эффективности механизмов защиты граждан. Именно его решения привели к отмене предыдущих соглашений Safe Harbor и Privacy Shield, хотя те тоже были одобрены Еврокомиссией.

Очевидно, Microsoft тем временем считает вероятность успешного рассмотрения апелляции достаточно высокой для того, чтобы самой включиться в процесс и защищать действующее соглашение. Примечательно, что именно эта компания не так давно прямо признала свою неспособность гарантировать суверенитет европейских данных, если интерес к ним проявят американские власти. Вместе с тем Microsoft готова судиться с правительством США, если то попытается лишить Европу продуктов компании.

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