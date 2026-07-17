Правительство Дании готовит ограничения в отношении дата-центров — последние обвиняются в критическом росте спроса на электроэнергию. Аудиторская палата (Audit Office) раскритиковала местного оператора энергосистемы и чиновников за провал расширения энергетических мощностей, из-за которого Дания рискует не добиться энергетических целей, сообщает Computer Weekly. Министр климата и энергетики Самира Нава (Samira Nawa) обвинила в энергетических проблемах «иностранные дата-центры», в основном принадлежащие американским техногигантам.

«Чрезвычайный план» для исправления ситуации предполагает установку политического контроля над доступом к энергосети — утверждается, что электричество нужнее для транспорта, промышленности и отопления, а не для «прожорливых иностранных ЦОД». Межпартийное соглашение, за которое проголосовали 80 % парламентариев, предполагает перемещение американских IT-гигантов в самый конец очереди на подключение. Приоритет отдадут обычным домохозяйствам, больницам и предприятиям. Исключением станут дата-центры, необходимые для здравоохранения, обороны и экстренных служб.

Очередь на присоединение к сети — очередной виток кризиса, назревавшего годами. Расширение сетей государственного энергетического оператора Energinet настолько отстаёт от графика, что под вопросом оказался чрезвычайно важный для местных политиков «энергетический переход». Около 70 % «зелёных» проектов отложено, тарифы на электричество, вероятно, вырастут, а солнечные электростанции не смогут присоединиться к сети. Energinet необходимо удвоить темпы строительства инфраструктуры, чтобы добиться климатических целей к 2050 году.

Сама Energinet находится в глубоком кризисе — количество заявок на подключение выросло с 16 в 2020 году до 154 в 2025 году, на общую мощность 60 ГВт при пиковой мощности энергосистемы страны в 7 ГВт. Около трети приходится на ЦОД. В Energinet подчёркивают, что застройщики ЦОД и спекулянты только усугубляют ситуацию, резервируя мощности сразу в нескольких местах, а потом отказываясь от всех вариантов, кроме самого выгодного. В 2023–2025 гг. число отмен удвоилось, составив 10 % от всех заявок в очереди. В 2026 году ситуация резко ухудшилась, из-за чего страдают добросовестные клиенты.

В феврале Energinet отказалась от «живой» очереди, отдав приоритет проектам высокой степени готовности и «дружественным» к сети. Например, благоприятна ситуация для проектов ЦОД в местах с перепроизводством энергии. Весной правила дополнительно ужесточили, отдав предпочтение проектам с уже готовыми разрешениями на строительство и гарантированным финансированием, особенно расположенным вблизи источников возобновляемой энергии и готовым ограничивать энергопотребление в часы пиковых нагрузок. Формально это прямое нарушение законов, поскольку Energinet «субъективно» делала выбор между проектами разных типов — например, между дата-центрами и больницами.

Новый законопроект фактически закрепляет меры, принятые Energinet. Нава подчёркивала в ходе обнародования плана, что американским техногигантам в Дании не рады. Тем не менее, по данным Европейской ассоциации дата-центров (EUDCA), мощности ЦОД в стране практически полностью представлены именно ими. По мнению экспертов, мощности собственно датских ЦОД будут расти так медленно, что её цифровая инфраструктура будет самой «компактной» из стран Северной Европы (кроме Исландии). Дания, вероятно, не желает повторить участь Ирландии.

Впрочем, в декабре 2025 года Энергетическое агентство страны значительно снизило прогноз потребления электричества дата-центрами. В прошлом году оно оказалось на 70 % ниже ожидаемого, а на горизонте пяти лет оно будет примерно на 60 % ниже предыдущих прогнозов. Более того, из 15–20 ГВт в очереди на подключение ⅔ проектов, вероятно, вовсе не будут реализованы. По оценкам Датской ассоциации дата-центров (DDCA) на основе прогноза AF25 установленная мощность ЦОД в стране будет на уровне всего 1,2 ГВт. В DDCA считают, что необходимо срочно навести порядок в системе очередей, ужесточив критерии отбора для всех секторов, а не только индустрии ЦОД.

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