Еврокомиссия взяла на карандаш AWS и Microsoft Azure

Еврокомиссия сообщила, что пришла к предварительному выводу о необходимости включения ведущих облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure (Azure) в список поставщиков услуг, регулируемых Законом о цифровых рынках (DMA) ЕС, о чём она уведомила Amazon и Microsoft.

Регулятор отметил, что AWS и Azure, «крупнейший и второй по величине поставщики облачных вычислительных услуг в ЕС соответственно», являются связующим звеном между предприятиями и их клиентами в ЕС. Оба сервиса достигли значительного оборота, а их операционные мощности и инвестиции, по-видимому, значительно превзошли показатели конкурентов. Также отмечено, что обе компании имеют «обширные и устоявшиеся пользовательские базы и, похоже, извлекают выгоду из эффекта “привязки” и высоких затрат на переход к другому поставщику, помимо обширной экосистемы».

И хотя они не пока соответствуют количественным пороговым значениям DMA для включения в список поставщиков услуг, например, по охвату аудитории, их прочные и устойчивые позиции в секторе облачных вычислений ЕС привлекли внимание регулятора. Кроме того, и на острове, и на материке всё более остро стоит вопрос зависимости от американских IT-гигантов.

Оба расследования с целью оценки, следует ли отнести облачные сервисы Amazon и Microsoft к категории «привратников», Еврокомиссия начала 18 ноября 2025 года. В случае подтверждения регулятором их статуса «привратников» к компаниям будут применяться обязательства в отношении совместимости, доступа к данным и конкуренции. Чтобы привести облачные сервисы в соответствие с требованиями DMA компаниям будет отведено 6 мес.

На данный момент речь идёт о предварительном мнении регулятора, которое можно оспорить. Обе компании выразили несогласие с ним. Представитель Microsoft заявил изданию The Register, что компания продолжает конструктивно взаимодействовать с Еврокомиссией, добавив следующее: «Мы по-прежнему обеспокоены тем, что игнорирование растущей мощи Google Cloud и Gemini может негативно повлиять на рынок». Представитель AWS заявил The Register, что «предварительные выводы Еврокомиссии игнорируют широкий спектр облачных услуг, доступных европейским клиентам, и рискуют отпугнуть европейские инвестиции и инновации». Он отметил, что «AWS сталкивается со здоровой конкуренцией, а клиенты по всей Европе имеют больший выбор, более низкие цены и большую гибкость, чем когда-либо прежде».

Глава британского провайдера облачных услуг Civo Марк Буст (Mark Boost) назвал предварительную оценку Еврокомиссии правильной: «Это правильное решение Брюсселя, и оно давно назрело. Облако сейчас является критически важной инфраструктурой, однако горстка американских гиперскейлеров контролирует шлюзы, привязывая клиентов к себе с помощью платы за исходящий трафик, ограничительного лицензирования и слабой совместимости».

Буст задался вопросом, последует ли этому примеру Великобритания. По его словам, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) потратило три года на расследование, придя к выводу, что конкуренция «работает плохо», и его собственная комиссия рекомендовала присвоить статус DMA компаниям AWS и Azure. Затем в марте CMA уступило и предпочло добровольные обязательства обязательным правилам. «Если Великобритания серьёзно относится к цифровому суверенитету и конкурентоспособному отечественному технологическому сектору, ей необходимо подкреплять свои выводы действиями, а не обещаниями», — заявил Буст.

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